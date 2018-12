V prodaji vinjete za leto 2019

Z današnjim dnem so na prodaj rožnate vinjete z letnico 2019. Cene, vrste vinjet in njihove ročnosti ostajajo iste, ravno tako tudi cestninski razredi, v katere se uvrščajo vinjetna vozila.

V prodaji je devet različnih vrst vinjet kovinsko rožnate barve: letne, mesečne in tedenske vinjete za cestninski razred 2A (osebna vozila) in 2B (kombinirana vozila) ter letne, polletne in tedenske vinjete za prvi cestninski razred (motorna kolesa).

Za letno vinjeto za osebna vozila bo treba tudi tokrat odšteti 110 evrov, za mesečno 30 ter tedensko 15 evrov. Za kombinirana vozila bo letna vinjeta še naprej stala 220 evrov, mesečna 60 ter tedenska 30 evrov, za motorna kolesa pa cena letne vinjete ostaja nespremenjena pri 55 evrih. Za mesečno bodo morali lastniki motornih koles odšteti 30 evrov, za tedensko pa 7,5 evra.

Prodaja vinjet iz leta v leto narašča

Letošnje modre letne vinjete ostajajo v veljavi do konca januarja 2019. Kot so zapisali na Darsu, prodaja vinjet iz leta v leto narašča, skupaj z rastjo prometa na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. Vseh vinjet, razen za motorna kolesa, z letnico 2018, ki so naprodaj od 1. decembra lani, so do konca letošnjega oktobra prodali več kot v enakem obdobju lani vinjet z letnico 2017. Do konca oktobra so uporabniki namreč kupili skupno 7,035 milijona vseh vrst vinjet z letnico 2018.

Največ letnih vinjet sicer uporabniki po Darsovih podatkih kupijo v drugi polovici januarja in prvi polovici februarja, največ tedenskih in mesečnih pa v poletni turistični sezoni. Največ tedenskih kupijo v tujini in ob vstopu v Slovenijo, največ letnih pa na prodajnih mestih po Sloveniji.

Globe za neuporabo vinjet se ne stekajo v Darsov, ampak državni proračun

Ob začetku prodaje novih vinjet so na Darsu še poudarili, da je uporaba vinjet na avtocestah in hitrih cestah obvezna. Če uporabljamo cestninsko cesto brez veljavne vinjete za določen cestninski razred, je predpisana globa 300 evrov. Če vinjete ne namestimo na vozilo z njenim prvotnim lepilom ali če z nedovoljenim posegom spremenimo oz. zmanjšamo učinkovitost lepila, pa globa znaša 500 evrov.

Darsovi cestninski nadzorniki so v prvih desetih mesecih letos izdali skupno nekaj več kot 32.000 plačilnih nalogov, od tega 25.000 zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet. Globe se sicer v celoti stekajo v državni in ne Darsov proračun.