Ustavitev naročil? Nekaterim se smeji, drugi v težavah.

Letošnji februar je bil iz vidika prodaje novih avtomobilov izjemno slab. Po podatkih analitične družbe JATO Dynamics celo najslabši v zadnjih 42 letih. Prodaja je bila kar za 30 odstotkov pod ravnjo iz leta 2019, torej še iz časa pred epidemijo covid-19, pomanjkanjem polprevodnikov in zdajšnje vojne v Ukrajini. Ta je s splošnim vplivom na dobavne verige trenutno še dodatno otežila dobave novih avtomobilov.

Februarja je prodaja električnih avtomobilov v Evropi občutno zrasla in sicer za 77 odstotkov, primerjano z lanskim februarjem. Delež električnih vozil je zrasel na 11 odstotkov. Če temu prištejemo še priključno hibridna vozila, znaša delež novih avtomobilov s polnilnim kablom že 19,5 odstotka. Na te podatke sicer pomembno vpliva rekordno slaba prodaja klasičnih avtomobilov.

Tesla model 3 je bil februarja spet prepričljivo najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi. Foto: Gregor Pavšič

Proizvodnjo električnih avtomobilov so morali močno omejiti tudi pri Volkswagnu. Foto: Gašper Pirman

Prodaja po znamkah tudi kaže, kako trenutne razmere vplivajo na električno prodajo posameznih znamk. Februarja je bila na vrhu Tesla s skoraj 15.800 prodanimi avtomobili, modela 3 (več kot devet tisoč prodanih) in Y pa sta bila najbolje prodajana posamična avtomobila. Tretje mesto je zasedel fiat 5o0e, kažejo podatki JATO Dynamicsa.

Med znamkami sta bila Tesli najbližje Hyundai in Kia, ki sta vsak prodala po okrog šest tisoč vozil. Blizu korejskima znamkama je bil februarja še Volkswagen s prav tako šest tisoč prodanimi električnimi vozili.

Na vidiku vse več težav

Zaradi vse bolj kompleksnih zapletov s proizvodnjo (tudi) električnih avtomobilov, se je v težavah znašlo več proizvajalcev. Volkswagen je moral zaustaviti proizvodnjo nekaterih električnih modelov in nekateri med njimi so za letošnje leto že razprodani. Tudi pri Renaultu so morali močno omejiti proizvodnjo. V Nemčiji trenutno ni več mogoče naročiti novega električnega renaulta, je poročal Auto Motor und Sport. Zaustavitev električne prodaje na največjem evropskem avtomobilskem trgu naj bi pri Renaultu trajala vsaj en mesec.

Za zdaj še ni jasno, ali bo to veljalo tudi za druge države, med njimi tudi za Slovenijo, in ali bo to vplivalo tudi na načrtovani zgodnjepoletni prihod novega modela megane electric.