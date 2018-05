Uradno: Volkswagen odsvetuje uporabo srednjega sedeža

Težave v volkswagen polu, seat ibizi in seat aroni

Vodstvo Volkswagna odsvetuje uporabo zadnjega srednjega sedeža v volkswagen polu, seat ibizi in seat aroni, saj se lahko pri manevru ob višji hitrosti odpne varnostni pas zadnjega levega potnika.

Težave so zaznali v volkwagen polu, seat ibizi in seat aroni. Foto: Gašper Pirman

Pri nenadnem manevru pri višji hitrosti se lahko v volkswagen polu, seat ibizi in in seat aroni odpne varnostni pas potnika na levi strani zadnje klopi, je pokazal test finske avtomobilske revije Tekniikan Maailma. Vodstvo znamk je potrdilo težave in obljubilo rešitve.

Zakaj se varnostni pas odpne?

Kadar zadaj sedijo trije potniki in voznik pri višji hitrosti nenadno spremeni smer vožnje, lahko potnik na levi strani zadnje klopi ostane nepripet. To se zgodi, ker je priključek za vpetje varnostnega pasu na sredini nameščen nekoliko višje. Telo potnika na sredini ob manevru pritisne na vzvod sosednega priključka varnsotnega pasu in ga lahko odpne.

Pri vodstvu Volkswagna in Seata so za britanski Autocar že potrdili, da težava res obstaja in da zanjo iščejo rešitev. Trenutno svojim strankam svetujejo, naj zadaj ne uporabljajo srednjega sedeža.

Volkswagen svetuje, da na zadnji klopi sedita največ dva potnika. Foto: Gašper Pirman