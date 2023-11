Uradno: v Evropi konec za simpatičnega malčka #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Honda e je ob razkritju navdušila s simpatičnostjo in notranjostjo, toda imela je skrajno majhno baterijo in visoko ceno. Honda avtomobil vsaj iz Evrope dokončno umika.

S hondo e smo imeli priložnost prevoziti le nekaj kilometrov in sicer takrat, ko so jo pripeljali na slovenski avtomobilski trg. Bil je resnično simpatičen in zelo kakovostno izdelan malček, ki je bil v notranjosti polno digitaliziran. Imel je celo digitalna stranska vzvratna ogledala.

Toda zapletlo se je pri ceni in uporabnosti avtomobila. Kapaciteta baterije je znašala 35 kilovatnih ur (kWH), kar je v dobrih pogojih pomenilo doseg le kakih 150 kilometrov, začetna cena 3,6 metra dolgega avtomobila pa je bila skoraj 40 tisoč evrov.

Honda je uspela v Evropi prvo leto prodati dobrih štiri tisoč, leta 2001 pa nato le še nekaj nad 3.700 primerkov električnega malčka. Letos so v Nemčiji v celem letu registrirali 101 hondo e, v Sloveniji nobene.

Za hondo e naposrednega naslednika ne načrtujejo. Hondin naslednji adut za Evropo bo električni športni terenec e:ny1.

