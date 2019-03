Uradno: to bodo obvezni sistemi novih avtomobilov

Evropska komisija je potrdila sveženj sprememb, ki so jih pripravile institucije v Evropski uniji in avtomobilskim proizvajalcem nalagajo vgradnjo nekaterih najnujnejših varnostno-asistenčnih sistemov najpozneje do leta 2022. Tako bodo morali imeti vsi novi avtomobili vgrajene tudi sisteme za nadzor utrujenosti voznika, sistem za nenamerno menjavo voznega pasu, napreden sistem samodejnega zaviranja v sili in kontroverzni inteligentni omejevalec hitrosti, ki bo samodejno prilagajal hitrost glede na omejitev.

Parkirni senzorji ali vzvratna kamera bo morala biti del serijske opreme v novih avtomobilih po letu 2022. Foto: Gregor Pavšič

Do leta 2022 skoraj 30 varnostno-asistenčnih sistemov

Evropska komisija je za nov sveženj ukrepov že dobila potrditev političnih strank, da bodo spremembe podprli. S sprejetjem novega svežnja zakonov bodo morali avtomobilski proizvajalci do leta 2022 v svoje modele, ki jih bodo prodajali v Evropi, serijsko namestiti skoraj 30 varnostno-asistenčnih sistemov. Med njimi velja izpostaviti omejevalnike hitrosti, sistem za nadzor utrujenosti voznika in sistem za nenamerno menjavo voznega pasu. Prihod novih sistemov so z odprtimi rokami sprejeli številni dobavitelji in številni avtomobilski klubi.

S to potezo želijo pri Evropski komisiji povečati varnost na cestah in zmanjšati število smrtnih žrtev tudi med kolesarji in pešci. Hkrati bodo s tem pospešili povezljivost med vozili in naredili korak naprej k avtonomni vožnji. Med drugim bodo morali imeti vsi novi avtomobili po letu 2022 vgrajene še izboljšane varnostne pasove, vsaj varnostne senzorje ali vzvratno kamero in črno skrinjico, ki bo reševalcem ali preiskovalcem pomagala pri preučevanju nesreč.

Poseganje v svobodo voznika?

Poleg številnih varnostno-asistenčnih sistemov, ki so danes vgrajeni predvsem v avtomobile višjega cenovnega razreda, je neodobravanje javnosti požel obvezen prihod pametnega omejevalnika hitrosti. Sistem pri svojem delovanju uporablja kamero, ki prepozna prometne znake ali pa signal GPS, ki prek navigacije ugotavlja omejitev hitrosti ter samodejno zmanjša hitrost avtomobila na dovoljeno.

V osnovi gre za omejevalnik hitrosti, ki bo omejil moč motorja do te mere, da voznik ob pritisku na stopalko za plin ne bo imel dovolj moči za prekoračitev hitrosti. Kot je razvidno, bi lahko sistem voznik tudi ugasnil, toda za zdaj je ta sporazum še začasen.

Preprečiti smrt 25 tisoč ljudi

Evropska komisija želi do leta 2038 preprečiti smrt 25 tisoč ljudi in 140 tisoč resno poškodovanih. Do leta 2050 želijo na evropskih cestah izničiti resne poškodbe in smrtne žrtve približati številki nič.