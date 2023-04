Uradno razkrit: koncept, ki obuja znamko Lancia #foto

Stellantis je po več tednih skrivnostnih napovedovanj vendarle razkril koncept Pu+Ra HPE, ki je kot avtomobilski manifest namenjen tistemu, s čimer namerava koncern obuditi nekoč slavno znamko Lancia. Koncept ne napoveduje konkretnega novega modela, zato pa za modele ypsilon, delta in aurelia napoveduje določene oblikovalske elemente.

Prihajajo ypsilon, aurelia in delta

Pisali smo že o okroglih zadnjih lučeh, ki so spomin na kultni model stratos. Prav tako pri Stellantisu omenjajo povezavo z modelom lancia beta. Lancia bo premijska znamka Stellantisa, zato je tudi koncept usmerjen v kakovostne materiale in iskanje zanimivih oblik. Osrednja točka so okrogle zasnove, tako na strehi kot tudi v v notranjosti na sredinski konzoli. V kolikšni meri bodo ti elementi postali del serijskih vozil, bodo pokazala prihodnja leta. Oblika volana prav tako napoveduje tehnologijo "steer-by-wire", torej le še elektronsko povezavo volana in koles.

Tehničnih podrobnosti za zdaj Lancia ne razkriva, obljubljajo pa ciljni doseg 700 kilometrov in porabo pod desetimi kilovatnimi urami na sto kilometrov. Z izjemo novega ypsilona, ki bo izhajal s platforme fiata 500, bosta naslednja modela nastala na novi Stellantisovi električni platformi.

Foto: Lancia

