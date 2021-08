Uradno: priljubljeni korejski SUV prvič po meri Evrope #foto

To so skice evropskega sportagea, ki ga bodo v celoti razkrili prihodnjo sredo.

To so skice evropskega sportagea, ki ga bodo v celoti razkrili prihodnjo sredo. Foto: Kia

Sportage je v Evropi tradicionalno eden najpomembnejših modelov korejske avtomobilske znamke in prvič do zdaj bodo evropskim kupcem namenili prilagojeno različico sicer globalnega avtomobila. To so skice evropskega sportagea, ki ga bodo v celoti razkrili prihodnjo sredo.

Nekoliko manjši od globalnega avtomobila

Peta generacija sportagea bo nekoliko manjša od globalne različice tega avtomobila. Prilagodili so jo evropskim cestam, hkrati pa je sportage oblikovno postal športen in športni terenec z močno pojavnostjo na cesti. Prvič je med drugim dobil tudi možnost črne strehe. Sprednji in zadnji del sta zelo podobna globalni različici avtomobila, razlike pa je mogoče opaziti predvsem od stebrička B naprej. Glede dimenzij in motorne ponudbe Kia še ni razkrila podrobnosti.

Potem ko ga bodo 1. septembra tudi uradno razkrili, se bo prodaja sportagea v Evropi začela še letos.

Primerjava globalnega in evropskega sportagea:

Foto: Kia

Foto: Kia

Foto: Kia

Foto: Kia