Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kia je razkrila fotografije svojega močno spremenjenega športnega terenca in enega prodajnih stebrov korejske znamke. Novi sportage bo dobil tudi posebno različico za Evropo.

Veliko tehničnih podrobnosti za novi sportage pri Kia sicer še niso razkrili. Prav tako ne za posebno evropsko različico, ki jo bo sportage dobil sploh prvič v 28-letni zgodovini tega modela. Več o evropskem sportagu, ki jih bodo izdelovali v slovaški Žilini, bo znanega septembra.

Povsem nov oblikovalski jezik, ki ga bodo nasledili tudi novi modeli

Že brez tehničnih podrobnosti je novosti ob močno spremenjeni zunanjosti veliko. Oblikovno sportage povzema nov slog, ki smo ga videli že na električnem avtomobilu EV 6. Tako spredaj kot zadaj so linije manj oglate in bolj zaobljene, sportage je postal oblikovno bolj futurističen in moderen. Nov oblikovalski slog Korejci imenujejo “nasprotja združujejo” ali “Opposites United”.

Sportage bo med drugim prvič dobil tudi možnost strehe v drugi barvi kot ostali del karoserije avtomobila. Novost bo tudi različica X-line z drugačnimi odbijači, pragovi in in strešnimi nosilci.

V notranjosti izstopa širok zaslon, ki se razprostira od vozniških merilnikov nad sredinsko konzolo.

Foto: Kia

Foto: Kia

Foto: Kia

Foto: Kia