Uradno: prihaja vroča Čehinja #foto

Atraktivna skica, ki uradno napoveduje prihod nove generacije octavie RS. Foto: Škoda

Brez presenečenj pri karoserijskih izvedenkah, oznako RS bosta nosili tako limuzina kot karavan. Večje presenečenje pa je pri pogonski izbiri. Pod pokrovom motorja bo namreč vgrajen hibridni sklop z 180 kilovati in 400 njutonmetri navora. Poleg 1,4-litrskega bencinskega štirivaljnika bo za dodatno moč poskrbel še elektromotor z baterijo z zmogljivostjo 13 kilovatnih ur. Kljub športnemu karakterju bo imela octavia RS po merilnem ciklu WLTP 55 kilometrov električnega dosega.

Skice obetajo veliko

Res je, že velikokrat so na proizvajalci zavedli z uradnimi skicami, ki so napovedovale drzno oblikovan nov model. Tudi Škodini izdelki so nas navdušili in prikazujejo octavio RS z dodatnim usmerjevalnik zraka na zadku, bolj ostrimi stranskimi pragovi in večja kolesa. Športni RS prinaša tudi drugačna odbijača z večjimi odprtinami za zajem zraka, črno masko hladilnika in dvojna zaključka izpušne cevi.

Do kakšne mere je spremenjena potniška kabina zaenkrat še ne vemo. Kot smo že navajeni, bodo Čehi vse skrivnosti razblinili nekaj dni pred pričetkom avtosalona v Ženevi, kjer si bo športni dvojec javnost lahko prvič pogledala v živo.

Octavia RS, bo tako kot do sedaj, na voljo tudi kot karavan. Foto: Škoda

Foto: Škoda