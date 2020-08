Uradno: prenova in novost enega najbolj priljubljenih križancev

Hyundai je svoj kompaktni križanec začel prodajati leta 2017 in lani so jih v Evropi že prodali več kot sto tisoč. Avtomobil je na evropskem trgu na voljo z več različnimi pogoni, med temi tudi s hibridnim in povsem električnim pogonom. Zdaj Korejci prvič napovedujejo resnejšo prenovo tega modela.

Z opremo N Line še agresivnejši sprednji del

Prek skic so tako razkrili spremembe na sprednjem delu avtomobila. Kona bo dobila novo masko motorja in sprednji odbijač, prav tako nova dnevna svetila LED in žaromete LED. Odstranili so tanko vodoravno svetilo med masko in pokrovom motorja.

Kona bo prvič na voljo tudi v različici N Line, ki prinaša še nekoliko agresivnejši sprednij del. Novost sta tudi večji odprtini za zrak, pa dodatne tri na vrhu maske motorja in tudi logotip so pri tej različici prestavili na masko motorja.

Foto: Hyundai