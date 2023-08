Uradno: pomembna novost za kultno oznako GTI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen polo GTI je star 25 let. Foto: Volkswagen

Volkswagen je leta 1976 predstavil takratnega golfa prve generacije tudi v športni različici GTI. Avtomobil je stal 13.850 takratnih nemških mark. Poganjal ga je 1,6-litrski motor z močjo 81 kilovatov (110 "konjev").

Volkswagen je pred kratkim praznoval tudi 25-letnico modela polo GTI in ob tej priložnosti so temu avtomobilu namenili novo različico edition 25. Oznaka GTI danes izgublja pomen, kar je podobno kot nekoč kultne oznake modelov s poskočnimi bencinskimi motorji. Pri Peugeotu imajo na primer oznako PSe, ne več GTI, pri Oplu pa GSe namesto nekdanje GSi. Renault postopno ukinja bencinske modele z oznako RS.

Nova registrirana oblika oznake GTI Foto: DPMA

Namesto črke i le še električna strela

Volkswagen je pola in tudi še golfa ponujal v različici GTI, zdaj pa so pri nemškem patentnem uradu registrirali tudi električno oznako GTI. Pri tej je namesto črke i izrisana strela, ki ponazarja električni pogon. Za zdaj ni znano, kdaj bi Volkswagen tako oznako lahko uporabil. Vrh ponudbe pri električnih modelih iz Wolfsburga je trenutno oznaka GTX, ki predstavlja dvojni elektromotor in s tem štirikolesni pogon.

Pri Volkswagnu so za prihodnost že napovedali športno različico električnega malčka ID.2, prav tako bi zmogljivejši pogon lahko dobil električni naslednik obstoječega golfa.

Oba potencialna avtomobila in s tem tudi uporabo novega logotipa oznake GTI lahko pričakujemo kvečjemu v drugi polovici tega desetletja.