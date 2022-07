Uradno: po 14 letih kmalu konec za klasično limuzino

Opel bo še letos končal proizvodnjo obstoječe insignie, ki so jo razvili še v obdobju pod lastništvom ameriškega General Motorsa. Pri Oplu so to potrdili za nemški Automobilwoche. Sprostitev proizvodnje v Russelsheimu bo Nemcem pomagala k večjemu obsegu proizvodnje nove astre, ki jo v tej generaciji izdelujejo v Nemčiji in ne več na Poljskem.

Kakšna bo nova insignia?

Insignia se torej nezadržno poslavlja, enako kot se je že spomladi zgodilo tudi s fordom mondeom. Znotraj koncerna je Peugeot pred tedni pokazal novi model 408, a za zdaj ostaja trdna tudi prihodnost klasičnega limuzinskega modela 508.

Opel sicer insignie ne bo poslal v avtomobilsko zgodovino, saj bo ta model dobil svojega posrednega naslednika. Ta prav gotovo ne bo oblikovno enak, poganjali pa ga bodo tudi elektromotorji. Neuradni namigi za zdaj kažejo na nekoliko dvignjen in kupejevsko poudarjen križanec, kar bi bilo podobno kot novi citroën C5 X.

Sredi leta 2006 so pri Oplu že uradno namignili, da bo takratni model vectra zamenjala nova insignia. Ta avtomobil so uradno razkrili leta 2008 na britanski avtomobilski razstavi v Londonu, kar je bilo pred skoraj natanko 14 leti (23. julija 2008).