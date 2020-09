Uradno: Michael Jordan ima moštvo v seriji NASCAR

Michael Jordan, nekdanji zvezdnik košarkarske lige NBA in eden najboljših košarkarjev vseh časov, se bo posredno preizkusil še v enem športu. To bo ameriška avtomobilska dirkaška serija NASCAR. Jordan ne bo sedel za dirkaški volan, bo pa skupaj z aktualnim dirkačem te serije Dennyjem Hamlinom v Charlottu ustanovil novo ekipo te priljubljene serije.

Bo na boku avtomobila Jordanova legendarna številka 23?

Jordan bo v njej večinski lastnik, Hamlin pa bo še vedno vozil toyoto camry za ekipo Joe Gibbs Racing. Jordan in Hamlin sta že podpisala pogodbo z voznikom Bubbo Wallacem.

Jordan za zdaj še ni razkril podrobnosti glede izbire avtomobila, pokroviteljev in tudi številke na boku dirkalnika - neuradno je med možnostmi tudi številka 23, ki je Jordana spremljala večino kariere pri Chicago Bullsih.

Jordan: Navijač serije NASCAR sem že od otroštva

Hamlin je bil pred 11 leti prvi športnik serije NASCAR, ki se je pridružil Jordanovi lastni športni znamki. Izbira Wallaca, edinega Afroameričana v seriji, je bila prav tako logična. Jordan ne skriva ambicij, da bi prek serije NASCAR tudi promoviral protirasistična sporočila.

“Ko sem odraščal v Severni Karolini, so me skupaj z brati in sestrami starši vozili na dirke in tako sem že celo življenje navijač serije NASCAR,” je povedal Jordan.