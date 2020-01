Uradno: kultna znamka terencev se vrača, preobrazba bo popolna

General Motors (GM) je znamko Hummer, ki je imela očitne vzporednice z ameriško vojaško industrijo, kupil leta 1998 in z njo na trgu vztrajal vse do leta 2009. Takrat so pri Hummerju razglasili bankrot ter prenehali izdelovati te vpadljive in velike terence.

Hummerja H2 je poganjal najprej šestlitrski, nato pa 6,2-litrski motor V8. Ob koncu proizvodnje leta 2009 je imel motor moč 293 kilovatov oziroma skoraj 400 "konjev". Dolg je bil 5,1 metra, širok pa več kot dva metra. Masa praznega vozila je v različici s 6,2-litrskim osemvaljnikom presegala tri tone.

Električni pogon hummerja z več kot 15 tisoč Nm navora

GM je zdaj uradno objavil prve podrobnosti novega vozila po obuditvi znamke Hummer. Vozilo z imenom GMC hummer EV bodo razkrili 20. maja. Prva napovedna fotografija prikazuje sprednji del vozila z dokaj prepoznavno zasnovo, šestdelno motorno masko in žarometi LED. Hummerja bodo torej tržili pod lastno znamko GMC, to je del koncerna GM za poltovornjake in preostala gospodarska vozila.

Prvega električnega hummerja bo poganjal elektropogon z močjo 746 kilovatov (1000 »konjev«) in kar 15.574 njutonmetri navora. Pri GM napovedujejo pospešek do 100 kilometrov na uro v le treh sekundah.

Električni motorji bodo očitno svoje mesto dobili tudi v večjih terencih in poltovornjakih, ki so v ZDA zelo priljubljeni. Tesla je predstavila koncept cybettruck, električnega F-150 bodo v nekaj letih začeli prodajati pri Fordu, na trgu se pojavljajo tudi zagonski »start up« podjetja kot je Rivian.