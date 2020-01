Kultna tovarna v Detroitu: namesto zaprtja velika naložba za rešitev

V Hamtramcku so od leta 1985 izdelali več kot štiri milijone avtomobilov, predvsem znamk Chevrolet in Cadillac. Med njimi je bil tudi že hibridni chevrolet volt.

V Hamtramcku so od leta 1985 izdelali več kot štiri milijone avtomobilov, predvsem znamk Chevrolet in Cadillac. Med njimi je bil tudi že hibridni chevrolet volt. Foto: Reuters

Detroit je bil nekoč zibelka avtomobilske industrije v ZDA. Danes je položaj ravno nasproten. Nekdanji cvetoči avtomobilski obrati propadajo, avtomobilska industrija pa se v ZDA seli predvsem na zahodno obalo. To nakazujejo tudi avtomobilski saloni. Dogodek v Detroitu je izgubil veljavo, zato pa je zdaj najpomembnejši avtomobilski salon v ZDA tisti v Los Angelesu.

Na tem mestu avtomobile izdelujejo že več kot sto let

Prvo avtomobilsko tovarno v Hamtramcku, predmestju Detroita, je že leta 1911 postavil Dodge. Zaprli so jo leta 1980, jo leto pozneje podrli in na njenem mestu je novo tovarno zgradil koncern General Motors. Namenjena je bila avtomobilom znamk Cadillac, Buick in Oldsmobile. Prvi avtomobil je iz te tovarne pripeljal 4. februarja leta 1985, to je bil cadillac eldorado.

Z vidika General Motorsa je tovarna zamenjala tisto na aveniji Clark v Detroitu, ki je bila od leta 1921 glavna proizvodna tovarna za vse Cadillacove avtomobile. V Hamtramcku so od leta 1985 izdelali več kot štiri milijone avtomobilov, med njimi predvsem znamk Chevrolet in Cadillac.

Namesto zaprtja velika naložba in drzna prihodnost tovarne

Lani novembra so pri General Motorsu napovedali zapiranje štirih tovarn, med njimi tudi tovarne Detroit-Hamtramck. Toda po 40-dnevni stavki so za to tovarno vendarle sprejeli drugačno odločitev. Namesto zaprtja bodo vanjo vložili 2,2 milijarde ameriških dolarjev in jo preuredili za proizvodnjo zgolj električnih vozil. Tovarna bo po preureditvi omogočila zaposlitev 2.200 ljudem.

Konec leta 2021 iz tovarne prvi električni poltovornjak

V tej tovarni sicer trenutno izdelujejo cadillaca CT6 in chevrolet impalo. Konec februarja jo bodo za 18 mesecev zaprli in v tem času izpeljali nadgradnjo tovarne. Konec prihodnjega leta bodo tam predvidoma začeli izdelovati električni poltovornjak, nato pa tudi nedavno predstavljeni cruise origin – električno povsem samovozeče vozilo.

