LeBron James bo promoviral popoln avtomobilski preobrat

General Motors je znamko Hummer, ki je imela očitne vzporednice z ameriško vojaško industrijo, kupil leta 1998 in z njo na trgu vztrajal vse do leta 2009. Takrat so pri Hummerju razglasili bankrot in tako so prenehali izdelovati te vpadljive in velike terence.

GM bo električne poltovornjake in terence izdeloval v Detroitu

Toda zdaj se hummerji vračajo in to z električnim pogonom. Na letošnjem Superbowlu bodo predstavili oglas za električnega hummerja, v katerem bo nastopil tudi prvi zvezdnik lige NBA LeBron James. Hummerja bodo sicer tržili pod lastno znamko GMC, to je del General Motorsa za poltovornjake in ostala gospodarska vozila.

General Motors bo predvidoma v eno izmed tovarn v Detroitu vložil tri milijarde dolarjev in jo preuredil za proizvodnjo več premijskih električnih poltovornjakov in terencev, je poročal Wall Street Journal.

Hummerja je dobil za 18. rojstni dan

Sodelovanje Jamesa in znamke Hummer seveda ni naključno, saj je bil znameniti prvi avtomobil košarkarskega zvezdnika pri 18 letih prav hummer H2. Takrat je njegova mama sklenila 50 tisoč dolarjev posojila, kupila hummerja in ga sinu podarila za njegov 18. rojstni dan. Zaradi domnevno nepravilnega financiranja mladega košarkarja, ki je bil takrat tik pred naborom za ligo NBA, se je za krajše obdobje James celo znašel pod budnim očesom ameriških preiskovalcev.

Hummerja H2 je poganjal najprej šestlitrski, nato pa 6,2-litrski motor V8. Ob koncu proizvodnje leta 2009 je imel motor moč 293 kilovatov oziroma skoraj 400 »konjev«. Dolg je bil 5,1 metra, širok pa več kot dva metra. Masa praznega vozila je v različici s 6,2-litrskim osemvaljnikom presegala tri tone.