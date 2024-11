Uradno: Hrvatom pogodba za nove dirkaške spektakle

Hrvaška je od leta 2021 gostila reli za svetovno prvenstvo, ki je postal eden najbolj odmevnih in obiskanih avtomobilskih dogodkov v regiji. Za prihodnje leto so Hrvati izpadli iz koledarja, ker hrvaška vlada ni dovolj hitro zagotovila svojega dogovorjenega finančnega vložka. Pred meseci so nato to storili in odprli pot do novih spektaklov pri naših južnih sosedih.

Hrvaška vlada bo prireditvi namenila 4,4 milijona evrov. Reli za SP bo podprla z dvema milijonoma evrov letno, reli za EP pa s 400 tisočaki.

Zdaj je organizacijska ekipa, ki jo vodi Daniel Šaškin, s promotorjem tudi uradno podpisala pogodbo. Prihodnjen leto jeseni bodo na Hrvaškem organizirali reli za evropsko prvenstvo, v letih 2026 in 2027 pa se v tradicionalnem aprilskem terminu vrača tudi konkurenca svetovnega prvenstva.

Foto: Gregor Pavšič