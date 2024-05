Upravičeni pomisleki? Francozi grozijo, Nemci opozarjajo.

Evropska komisija je sredi preiskave, ali imajo iz kitajske pripeljani avtomobili zavoljo državnih subvencij nelojalno nizke cene in tako rušijo razmerja na evropskem trgu. Že od julija naprej bi ti avtomobili lahko dobili dodatno obdavčitev. To so vsi avtomobili iz tovarn na Kitajskem, torej tudi električne tesle, BMW-ji, dacie …

Skoraj 32 odstotkov svojih avtomobilov BMW proda na Kitajskem.

Oliver Zipse, prvi mož BMW. Skoraj 32 odstotkov avtomobilov Bavarci prodajo na Kitajskem. Foto: BMW

“Zelo hitro lahko to postane strel v lastno koleno. Po našem mnenju evropska avtomobilska industrija ne potrebuje zaščite,” opozarja izvrši direktor BMW Oliver Zipse. Nemci so veliko bolj kot Francozi odvisni od kitajskega trga in bi tudi morebitne povračilne ukrepe občutili na lastni koži ter na lastnih poslovnih rezultatih. BMW vsak tretji avtomobil proda na Kitajskem (skoraj 32 % prodaje), v tamkajšnji tovarni pa tudi izdelujejo model iX3 in električnega minija.

Podobnega mnenja je tudi izvršni direktor Volkswagna Thomas Schaefer, ki v primeru evropskih tarif za kitajske avtomobile pričakuje določene povratne ukrepe. Tako kot za BMW je tudi za Volkswagen kitajski trg zelo pomemben. Vsaj do lanskega leta, ko jih je z vrha izrinil BYD, so bili tam najuspešnejša znamka.

Xpengov športni terenec v Evropi. Foto: Xpeng

Prvi BYD seal v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob srečanju s kitajskim predsednikom Xi Jingpingom izrazil željo po bolj uravnoteženi trgovini med Evropo in Kitajsko.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na srečanju v Berlinu izjavila, da mora Evropa sprejeti ustrezne korake in preprečiti, da bi evropski trg poplavili z državnimi subvencijami podprti poceni kitajski avtomobili.

Delež teh na evropskem trgu je trenutno še povsem zanemarljiv, a nekateri primeri so zelo jasni. Električni MG 4 stane toliko kot razred manjši evropski električni avtomobili, BYD seal pa deset tisoč evrov manj kot dimenzijsko primerljiv Volkswagnov ID.7.

Zniževanja CO2 v Evropi brez kitajskih surovin ne bo

Na drugi strani je Zipse kot prvi mož BMW izpostavil učinek slabših odnosov s kitajsko avtomobilsko industrijo, ki presega zgolj avtomobile. Kitajci so tudi neizogibni dobavitelji in igrajo pomembno vlogo pri želenem razogljičenju Evrope. Po mnenju Zipseja “zelenega dogovora” v Evropi ne more biti brez surovin, ki jih bomo dobili prav iz Kitajske. Tam so ključni dobavitelji tako sončnih elektrarn kot tudi avtomobilskih baterij.