Upanje za “bencinarje” in dizle? Evropski poslanci glasovali proti.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropski poslanci so zavrnili pobudo, da bi do leta 2035 omilili zahtevano znižanje izpustov CO2 pri novih avtomobilih. To napoveduje konec prodaje novih avtomobilov s klasičnimi motorji.