Umrl pilot ene najbolj odmevnih letalskih nesreč #video

Trenutek pristanka letala, ko se je vžgalo gorivo v krilu. Foto: Wikimedia Commons Zgodilo se je 19. julija leta 1989. Letalo družbe United Airlines je bilo na poti iz Denverja proti Chicagu. Nato je na letalu DC-10 razneslo del motorja, odpadli deli pa so poškodovali hidravlično napeljavo. Odpovedale so številne kontrole, zataknilo se je zadnje vertikalno krmilo. Posadka je morala zasilno pristati v mestu Sioux City. Tik pred pristankom je letalo s krilom zadelo ob tla, na pristajalni stezi se je prevrnilo in prelomilo. Od skupno 296 potnikov in članov posadke jih je 185 preživelo in 111 umrlo. To je bila peto najvišje število žrtev v nesrečah letala DC-10.

Med potniki so imeli tudi izkušenega kapitana in inštruktorja

Kapitan letala je bil takrat 57-letni Clair Haynes, ki je imel takrat z družbo American Airlines že skoraj 30 tisoč preletenih ur. Po odpovedi kontrol je v kokpitu razdelil delo s častnikoma Royem Recordsom in Dudleyjem Dvorakom. Med potniki je bil takrat tudi izkušeni letalski kapitan in inštruktor Dennis Flitch.

Ko ga je Haynes poklical k sebi po nasvet, se je Fitch spomnil podobne okvare letala Japan Airlines štiri leta pred tem. Tam so uspeli piloti s prilagajanjem moči motorjev nadzirati letalo in premagati težave s hidravliko. Haynes in Reynolds sta tako držala vsak svoje krmilo, Fitch pa je imel v rokah obe ročici za nastavljanje moči motorja oziroma jakosti potiska.

Podpora reševalnih ekip je bila tudi rdeča nit filma A Thousand Heroes (Tisoč junakov) iz leta 1992, v katerem je kapitana Haynesa igral Charlton Heston.

Video - Pristanek v filmu

Brez spretnosti pilotov in učinkovitih reševalcev bi bilo žrtev še več

Vse do zadnjega trenutka pred pristankom je kazalo na popoln pristanek. Toda ko je konica krila zadela ob tla in se je gorivo v krilu nenadoma vžgalo, je bila tragedija neizogibna. Kljub 111 žrtvam in dejstvu, da je bilo le 13 potnikov povsem nepoškodovanih, je nesreča pokazala na številne pozitivne strani.

Haynes je izpostavil učinkovito sodelovanje vseh članov posadke. V preteklosti je bil kapitan pogosto popolna avtoriteta, v tem primeru pa so si učinkovito razdelili delo. Zelo učinkovite so bile tudi reševalne ekipe na tleh, ki so pomagale pri evakuaciji ponesrečencev.

Kapitan letala se je upokojil leta 1991. Živel je v Seattlu, kjer je v ponedeljek iz za zdaj še neznanega razloga umrl. Star je bil 87 let.