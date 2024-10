Družbo Tata Group so ustanovili 1868 in velja za največji indijski kongolomerat. Eden njegovih najbolj prepoznavnih predsednikov je bil Ratan Tata, ki je podjetje vodil več kot 20 let in v tem času z odmevnimi prevzemi ponesel ime tudi na svetovni oder. V času njegovega vodenja je postala skupina Tata vplivnejša tudi v avtomobilskem svetu.

Pomladil vodstvne strukture in družbo Tata popeljal v svet

Diplomiral je na zasebni univerzi Cornell v ZDA in se leta 1962 vrnil v Indijo ter začel z delom v podjetju, ki ga je ustanovil njegov pradedek. Delal je v več podjetjih znotraj skupine in leta 1991 postal njen predsednik. V času indijskih gospodarskih reform je uspel pomladiti vodstvene strukture svojih podjetij in na čelo postaviti mlajše ljudi, obenem pa je tudi sam prevzel večji vpliv pri njihovem vodenju.

Leta 2007 je prevzel anglo-nizozemskega jeklarja Corus za 13 milijard dolarjev, kar je bil do takrat največji tuji prevzem s strani indijskega podjetja. Leta 2008 je Tata prevzela tudi Jaguar, Land Rover in Ford za 2,3 milijarde dolarjev.

Ratan Tata in njegov najbolj znani avtomobil tata nano. Foto: Reuters

Tata nano je stal le nekaj več kot tisoč dolarjev

Pri družbi Tata Motors je bil Tatov projekt lansiranje modela indica, ki je bil prvi v Indiji zasnovan in izdelan avtomobil, in nano, najcenejši avtomobil na svetu. Zanj je Ratan Tata osebno prispeval prve skice. Nano je stal takratnih 100 tisoč rupijev oziroma okrog 1.200 dolarjev. Tata je želel izdelati cenovno dostopen in zato masoven avtomobil za Indijce, toda težave s slabim varnostnimi standardi in marketingom so po desetletju pripeljale do konca za ta avtomobil. Omenjena indica je bila na drugi strani prodajno veliko uspešnejša.

Ko se je leta 2012 umaknil z mesta predsednika uprave Tata Group, je svoj denar vlagal v mlada indijska zagonska podjetja. Nikoli ni bil poročen, znan je bil po mirni osebnosti in je bil visoko cenjen v indijski družbi. Za svoj doprinos v družbi in gospodarstvu je leta 2008 dobil priznanje Padma Vibhushan, ki je drugo najvišje indijsko civilno odlikovanje.

Ratan Tata je bil v starosti 86 let že dalj časa bolan in na oddelku za intenzivno nego v bolnišnici v Mumbaju.