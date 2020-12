Ukrep proti koroni: avto dostavili v plastičnem mehurčku #foto

V času epidemije covid-19 smo se navadili na marsikatero novost in v letošnjem letu naleteli tudi na kakšno neumnost, a indijski proizvajalec Tata je šel še korak dlje. Svoje nove avtomobile pred dostavo namreč oblečejo v varnostni plastični balonček in s tem preprečijo nadaljnje širjenje virusa, čeprav vsak avto pred predajo v celoti dezinficirajo.

Indijski proizvajalec avtov Tata noče ničesar prepustiti naključju. Epidemija je dodobra pretresla njihovo prodajo avtov, zato zdaj kupce nagovarjajo z novo rešitvijo - plastičnim varnostnim mehurčkom. Vanj parkirajo dezinficiran novi avtomobil in ga v zaščitnem mehurčku dostavijo končnemu kupcu.

Ali je takšen način uspešen, ne ve nihče

Že avgusta so pri Tati zagnali poseben program, v katerem so vsak na novo izdelan avto pred predajo v celoti očistili in dezinficirali. Očitno je bilo nove kupce še vedno strah, zato so uvedli to novo rešitev. S plastičnim varnostnim mehurčkom preprečijo stik avta z drugimi osebami ter prenos novega koronavirusa z okuženih oseb na avto in kasneje z avta na novega kupca.