Ujet v Portorožu: ta avto spada med najbolj redke na svetu #foto

V Portorož je ta konec tedna pripeljalo več superšportnih in luksuznih avtomobilov. Ko so bili parkirani pred enim izmed hotelov, je večina mimoidočih fotografirala strupeno zelenega lamborghinija aventadorja, toda pravi dragulj je bil nek čisto drugi avtomobil. Na prvi pogled nenavaden in zelo ekstravanganten, toda izjemno redek in prvovrsten. To je ta temnozeleni aston martin vanquish, ki so ga v izvedbi “shooting brake” izdelali skupaj z Zagatom.

In resnično je redek. Pred leti so jih izdelali le 99.

Registrska tablica s Švedske, njen okvir iz danskega Kopenhagna. Foto: Gašper Rednak

“Portoroški” aston martin vanquish zagato shooting brake je sodeč po registrski oznaki prihajal s Švedske, okvir registrske tablice izvira z Danske. Avtomobil nedvomno pripada premožnemu navdušencu, ki ceni posebne različice takega avtomobila, zelo uživaškega in namenjenega prav za podobne čezevropske cestne potepe.

Dvanajstvaljni motor z močjo blizu 600 “konjev”

Poganja ga 5,9-litrski motor V12 z močjo 580 “konjev”. Do sto kilometrov na uro potrebuje manj kot štiri sekunde, najvišja hitrost znaša 320 kilometrov na uro. Vsa moč se je prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika prenašala na zadnji par koles.

Med tekmeci bi lahko omenili ferrarija GT4 lussa, ki pa je bistveno bolj velikoserijski in manj ekskluziven, tudi poseben. Za takega astona pa so morali kupci skupaj z davkom odšteti blizu milijon evrov.

Pod pokrovom se skriva 5,9-litrski motor V12 z močjo 580 “konjev”. Foto: Gašper Rednak

Ekstravaganten zadek v slogu avtomobilov “shooting brake”, kombinacija kupeja in klasičnega karavana. Aston Martin in Zagato sta vanquishu namenila veliko luksuza in športnosti. Foto: Gašper Rednak

Foto: Gašper Rednak

Foto: Gašper Rednak