"Ujemi Teslo, ali pa …" Zamenjava šefa BMW sporoča marsikaj.

Pravilno bo treba predvideti prihodnji razvoj mobilnosti in to presega znanje izpopolnjevanje obstoječega poslovnega modela. Moral bo privabiti ključne talente in ustvariti kulturo, ki bo mnogo bolj usmerjena na področje potrošniške elektronike in internetne dinamike. Ti izzivi čakajo novega predsednika BMW Oliverja Zipseja. Foto: BMW

Šestnajstega avgusta bo vodenje avtomobilske družbe BMW prevzel Oliver Zipse, dozdajšnji vodja proizvodnje ene od najpomembnejših avtomobilskih znamk v Evropi. Harald Kruger se je odpovedal novemu mandatu, Zipseja pa čakajo številni izzivi. Poleg prilagajanju spremembam v globalni avtomobilski industriji sta to lov za Mercedes-Benzom med premijskimi avtomobili in Teslo na področju električnih avtomobilov. To sta področji, zaradi katerih je Kruger izgubil zaupanje uprave BMW.

Zipse je je izkazal, ko je povečal učinkovitost tovarn na Madžarskem, Kitajskem in ZDA. Foto: BMW Je to pravilo? Šef proizvodnje prevzame tudi upravo BMW.

Bavarci nadaljujejo tradicijo. Nekdanji predsedniki družbe Norbert Reithofer, Bernd Pischetsreider in Joachim Milberg so bili pred tem vsi odgovorni za proizvodnjo, enako zdaj velja tudi za Krugerjevega naslednika Zipseja. Ta se je družbi BMW pridružil leta 1991. Pozneje je bil vodja znamk in produktov, vodil je tudi tovarno v Oxfordu in nato postal član uprave v Münchnu.

Izkazal se je, ko je povečal učinkovitost tovarn na Madžarskem, Kitajskem in ZDA. Kljub razmeroma majhnemu obsegu prodaje mu je uspelo doseči zelo visoke marže.

Delničarji želijo tehnološki in prodajni lov za Teslo

Leta 2016 je na lestvici najbolje prodajanih premijskih avtomobilov Mercedes-Benz prehitel BMW. Družbo je takrat že vodil Kruger. BMW je bil prej tudi med pionirji elektromobilnosti. Toda ker prodaja električnega i3 sprva ni stekla po pričakovanjih, so postali pozneje pri razvoju električnih vozil veliko bolj zadržani. Predvsem Tesla jih je prehitela po desni in to gre delničarjem koncerna danes že pošteno v nos. "Ulovite Teslo, ali pa ...," se sliši njihovo sporočilo. In ta lov ni vezan le na prodajne številke, temveč še veliko bolj na področje tehnološkega zaostanka.

BMW je bil z električnim i3 med prvimi proizvajalci, ki so se resneje lotili področja električnih avtomobilov. Toda drugih vozil nato ni bilo, i3 tudi ne bo dobil neposrednega naslednika oziroma drugo generacijo. Čez dve leti pri BMW napovedujejo električnega i4. Foto: Gašper Pirman

Tesla je trenutno na področju elektromobilnosti velik trn v peti tudi BMW. Foto: Gregor Pavšič

Nesojeni šef BMW, danes vodja Volkswagna, jim je speljal dva pomembna strokovnjaka

Obenem je BMW v tem obdobju izgubil dva pomembna posameznika. To sta bila "električni" strokovnjak Christian Senger, ki je zdaj zaposlen pri Volkswagnu in je med ključnimi akterji njihovega pohoda na področju elektromobilnosti, in Markus Duesmann. Tega nemški mediji vidijo kot naslednjega predsednika Audija.

Oba je iz Münchna speljal Herbert Diess, danes predsednik Volkswagnovega koncerna, pred leti pa nesojeni predsednik BMW. Njegov slog vodenja so pogosto na Bavarskem opisali kot preveč "neučakanega". Diess je zdaj napovedal 80 milijard evrov vreden projekt električnih vozil, nedavno pa tudi poslovno pomembno strateško partnerstvo s Fordom.

Tesla na področju elektronike in "softvera" z večletno prednostjo

"Tesla ima na področju elektronike in programske podpore vsaj tri ali štiri leta prednosti. Milenijci so bolj osredotočeni na te stvari. Obstaja določena nevarnost, da Nemci temu prehodu še niso kos," avtomobilske trende komentira Patrick Hummel, analist družbe UBS.

Svet avtomobilov se hitro razvija. Novi dejavniki postajajo družbe, kot sta Amazon in Google. "Znanje s področja proizvodnje avtomobilov je pomembno. Toda če nočeš postati le dobavitelj 'strojne opreme' za Google ali Apple, se moraš v tej verigi prebiti v ospredje na področje obdelave podatkov in programske opreme," je za Reuters povedal nekdanji član uprave BMW, ki ni želel biti neimenovan.

Kaj bo moral znati novi predsednik? Ne le pri BMW …

Iz njegovih besed izhajajo tudi bojazni o Zipsejevih sposobnostih, da bi BMW popeljal v novodobni avtomobilski svet. Pravilno bo treba predvideti prihodnji razvoj mobilnosti in to presega znanje izpopolnjevanje obstoječega poslovnega modela. Novi predsednik bo moral privabiti ključne talente in ustvariti kulturo, ki bo mnogo bolj usmerjena na področje potrošniške elektronike in internetne dinamike, dodajajo nemški mediji.