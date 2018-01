Ujel vas je radar, se lahko izognete kazni? #video

In sicer s preprosto in trmasto trditvijo, da je ob prekršku naš avtomobil pač vozil nekdo drug in mi s tem nimamo nič. Potrebujete le dober alibi, potrdilo, da ste bili v tistem času nekje drugje. Na primer pri zdravniku ali na delovnem mestu, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Če vas na Japonskem na avtocesti ulovijo radarji, za kazen ni dovolj le fotografija registrske tablice: fotografirati morajo tudi vaš obraz. Če vas v Sloveniji ulovi statični radar, bo kazen v vsakem primeru izdana lastniku vozila.

Iz policije so nam sporočili, da se v primerih, ko lastnik zares dokaže, da ob kršitvi ni mogel upravljati vozila, lahko postopek ustavi, s tem pa se tudi kazen izniči. Prav tako vam po zakonu voznika ni treba razkriti.

Od 40 do 1.200 evrov

Kazni za prekoračitev hitrosti so različne, najnižja je 40 evrov, najvišja pa 1.200 evrov plus 18 točk in odvzem vozniškega dovoljenja. To dobimo, če za sto odstotkov prekoračimo dovoljeno hitrost v naselju. V takem primeru bi se nam verjetno že splačalo dokazovati nedolžnost.

A pozor, dokazi morajo biti ne le verodostojni, ampak tudi resnični. Sicer pa po ugotovitvah policije takih primerov, ko bi se prekrškarji želeli izogniti plačilu kazni, ni veliko. Večja težava so tako tujci, saj morajo njihove podatke pridobiti iz tujine, kar pa je v večini primerov zelo oteženo.