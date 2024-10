ZDA so bile nekoč močno avtomobilsko središče s tovarnami okrog Detroita, kjer pa je okolica Dearborna danes le še bled spomin nekdanjih bleščečih časov. Mnogi proizvajalci so proizvodnjo umaknili iz ZDA in čeprav so tam tovarne postavili tudi uveljavljeni evropski proizvajalci, so izzivi ameriškim gospodarstvenikom jasni. Delovna sila v sosedni Mehiki je veliko cenejša, grožnjo za delovna mesta v tovarnah pa predstavlja predvsem uvoz avtomobilov iz Kitajske.

Američani so tako že letos sprejeli kar stoodstotne carine na uvoz električnih avtomobilov iz Kitajske, kar je torej še bistveno bolj drastičen ukrep kot ga za evropski trg predlaga Evropska unija.

Trump je pred bližajočimi predsedniškimi volitvami napovedal odpravo dela davščin pri nakupu novih avtomobilov, a le v primeru tistih iz tovarn v ZDA. Uvoženim avtomobilom iz Evrope, Mehike ali Kitajske ne bi priznal nikakršnih ugodnosti in to predvsem v luči vnovičnega zagona Detroitskega avtomobilskega bazena.

Medtem se Fordov izvršni direktor po ZDA navdušeno že pol leta vozi s kitajskim xiaomijem SU7 …