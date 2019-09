Trmasta Mazda: na cesto vendarle tudi električni avto

Mazda je eden redkih proizvajalcev vozil, ki niso vrgli puške v koruzo pri motorjih na notranje izgorevanje in se upirajo prehitremu prehodu na elektrificirane pogone. Toda kljub temu se tudi oni pripravljajo na lansiranje prvega električnega modela, ki ga bodo začeli prodajati prihodnje leto in javnosti prvič pokazali prihodnji mesec na avtosalonu v Tokiu.

Foto: Mazda

Kaj lahko pričakujemo?

Pri Mazdi uspešno ohranjajo skrivnosti in javnosti niso razkrili pravzaprav še nič oprijemljivega. Električni pogon so za zdaj vgradili le v CX-30, vendar gre le za prototipe. Na avtosalonu v Tokiu, ki bo svoja vrata odprl prihodnji mesec, bodo namreč predstavili povsem nov model. A tako kot smo vajeni, Japonci za zdaj še nočejo razkriti, v kateri razred bo spadal prvi električni avto znamke.

Prototip CX-30 poganja elektromotor s 105 kilovati in 265 njutonmetri navora, v dno pa je vgrajena baterija z zmogljivostjo 35,5 kilovatne ure.

Razvoj je potekal znotraj znamke

Prihajajoči električni model so pri Mazdi razvili znotraj hiše, pri razvoju si niso pomagali z znanjem Toyote, ki je del velikega konzorcija električnih vozil. V konzorciju so poleg Mazde in Toyote še Subaru, Suzuki in Toyotin dobavitelj Denso Corp.

Njihov novi model bo na voljo v dveh različicah - v povsem električni in s podaljševalnikom dosega. S prvim merijo predvsem na domači, evropski in kitajski trg, kjer je manjši doseg še vedno uporaben. Različica s podaljševalnikom dosega je primarno namenjena ZDA in drugim trgom, kjer so razdalje med mesti bistveno večje. Za večji doseg bo skrbel manjši rotacijski motor.

Foto: Mazda