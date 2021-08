Trki z intervencijskimi vozili: ZDA preiskujejo Teslin sistem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tesla in Autopilot

ZDA so začele uradno preiskavo v Teslin sistem Autopilot, potem ko so zaznali enajst trkov v intervencijska vozila.

NHTSA izpostavlja enajst primerov prometnih nesreč, ko tesle z vklopljenim sistemom Autopilot ali samodejnim radarskim tempomatom niso zaznale zaustavljenih intervencijskih vozil. Do nesreč je večinoma prišlo že ponoči, prizorišča pa so imela skladno s predpisi postavljene opozorilne stožce, vozila pa prižgane opozorilne svetlobne oznake. V teh enajstih prometnih nesrečah je bilo poškodovanih 17 ljudi.

Čeprav je preiskavo sprožilo enajst trkov z ustavljenimi intervencijskimi vozili (štirje so se pripetili letos), težavo predstavljajo vsa na cesti ustavljena vozila. To je že dalj časa znana omejitev tako imenovanega Autopilota, enako pa tudi podobnih (le da manj zavajujoče poimenovanih) sistemov druge avtonomne stopnje drugih proizvajalcev. Voznik mora biti pozoren in pred naletom tudi sam zavirati.

Sporočilo zadeva domala vse prodane tesle v ZDA od leta 2014, torej modele S, X, 3 in Y. Skupno gre za okrog 765 tisoč avtomobilov.

Autopilot v Evropi precej bolj omejen kot v ZDA

Odbor za varnost v transportu (NTSB) je sicer že leta 2018 predlagal, naj NTSA od Tesle zahteva bolj dovršen sistem. Ta bi moral od voznikov zahtevati pozornost, ko je Autopilot vklopljen. To je namreč največja težava v ZDA, kjer so omejitve uporabe takega sistema precej manjše kot v Evropi.

Po naših cestah je vožnja z Autopilotom domala enaka kot v vozniško-asistenčnimi sistemi drugih proizvajalcev. Autopilot zahteva stalno posredovanje voznika in je iz tega vidika celo bolj konservativen kot sistemi nekaterih drugih proizvajalcev.