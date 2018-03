Trije razlogi, zakaj Ljubljana ne bo imela avtosalona

Leta 2020 gradnja nove večnamenske dvorane na Gospodarskem razstavišču?

Ljubljana prihodnje leto ne bo gostila avtomobilskega salona. Ključna razloga, da uvozniki niso podprli organizacije, so neenakovredni pogoji za razstavljavce na Gospodarskem razstavišču in visoki stroški. Ali trgovci ob usmerjenosti v prodajo prek popustov redni bienalni salon sploh potrebujejo?

Največ so lani v svojo razstavno halo vložili pri Porsche Slovenija, največjemu avtomobilskemu trgovcu v Sloveniji. Foto: Gospodarsko razstavišče

Č Foto: Gregor Pavšič eprav je lanski avtomobilski salon v Ljubljani pustil pozitiven vtis in ga je obiskalo 75 tisoč ljudi, njegovega napovedanega bienalnega koncepta za zdaj ne bo. Kot smo že poročali, člani Sekcije avtomobilskih uvoznikov pri Trgovinski zbornici Slovenije njegove izvedbe za prihodnje leto niso izglasovali.

Trije razlogi proti: neustreznost razstavišča, visoki stroški in premalo avtomobilskih novosti

Kot so nam razložili na omenjeni sekciji, so bili glavni pomisleki oziroma razlog proti organizaciji trije. To je bila zagotovitev enakovrednih razstavnih prostorov za potrebe vseh razstavljavcev, visoki organizacijski stroški in s tem povezana vprašljiva ekonomska smiselnost ter dejstvo, da do prihodnjega leta v avtomobilski industriji ne moremo pričakovati večjih premikov.

Po naših informacijah sta tako vnovično organizacijo salona podprli le dve znamki, preostali so bili proti oziroma so se vzdržali. Vsi avtomobilski uvozniki (na primer KMAG kot uvoznik znamk Kia in SsangYong) tudi niso člani sekcije.

Nekatere avtomobilske znamkr so bile lani prisotne le v začasnih šotorih. Foto: Gregor Pavšič

Peter Verčič vodi Suzukijevo izpostavo v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič Nihče ne želi več v šotor: Že lani kritike primernosti razstavišče

Predstavniki avtomobilskih uvoznikov v Sloveniji – nekateri na lanskem salonu vsaj uradno tudi niso sodelovali (BMW, Jeep, Fiat, Alfa Romeo …) – so se na naše vprašanje o komentarju svojega glasovanja večinoma vzdržali. Lani so glavne kritike letele na zastarelost Gospodarskega razstavišča (GR), ki danes težko gosti tako obsežne dogodke. Nekaj avtomobilskih znamk je moralo lani svoje avtomobile razstaviti v manj uglednih šotorih, GR nima pogojev za novinarsko delo in podobno.

"Načeloma bi bili pri Suzukiju naklonjeni organizaciji in udeležbi na salonu v letu 2019, vendar pod pogojem, da bi dobili isti ali enako kakovosten razstavni prostor. Torej ne v šotoru, ne skupaj z 'neavtomobilisti', in da bi na salonu sodelovalo vsaj toliko znamk kot lani. Brez tega zagotovila se ne moremo zavezati k udeležbi in smo se glasovanja vzdržali," nam je povedal Peter Verčič, direktor Suzukijeve podružnice v Sloveniji.

"Glasovali smo proti organizaciji, saj je salon vsaki dve leti za nas finančno nevzdržen. Tudi stanje na razstavišču pa ocenjujemo kot nevzdržno," so potrdili pri družbi C Automobil Import, ki skrbi za uvoz in prodajo znamke Citroën.

Gosti salona so bili tudi znani Slovenci, na primer Filip Flisar ob kultnemu fordu mustangu. Foto: Gospodarsko razstavišče

"Tržne aktivnosti trgovcev so usmerjene v prodajo s popusti …"

"Pravih avtomobilskih dogodkov je v Sloveniji le nekaj, zato je bil lanski avtomobilski zmenek na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču dobrodošla popestritev dogajanja. Izkazalo pa se je, da se avtomobilski uvozniki – kljub temu, da imajo organizacijo, ki naj bi skrbela za združevanje interesov – nad rednim srečevanjem na GR niso navdušili," meni Tomaž Porekar, predsednik izbora Slovenski avtomobil leta.

"Realno gledano pa avtomobilska razstava tudi ne ustvarja dovolj privlačnosti za razstavljavce, avtomobilska podjetja. Kljub odmrznitvi slovenskega avtomobilskega trga se zdi, da se vrednost prodaje avtomobilov slovenskim kupcem v zadnjih letih ni občutno spremenila. Preprosto rečeno: večina tržnih aktivnosti prodajalcev je omejena na akcijsko prodajo in prodajo s popusti. Lanska avtomobilska razstava je dokazala, da se javnost zanima še za kaj drugega, a kljub velikemu nasprotovanju dela javnosti alternative osebni mobilnosti v državi, kot je naša, še ni," je povedal.