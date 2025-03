Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal dodatne 25-odstotne uvozne carine za nove avtomobile in sestavne dele, ki jih ne proizvajajo v ZDA. Po oceni proizvajalcev in analitikov bo takojšen učinek pripeljal do višjih cen za kupce in nižjih dobičkov za proizvajalce. Na udaru bodo tudi nekateri evropski proizvajalci.

Povprečna cena za nov avtomobil v ZDA je januarja znašala 49.740 dolarjev (46.119 evrov). Po oceni investicijske družbe Bernstein se bodo cene novih avtomobilov povečale za sedem odstotkov oziroma 3.700 dolarjev (3.430 evrov). To bo povprečno ceno novih avtomobilov potisnilo do rekordnih zneskov.

BMW ima eno svojih ključnih tovarn že v ZDA. Foto: BMW

Na udaru tudi ameriška velikana Ford in General Motors

Po oceni Bernsteina bi carine lahko proizvajalce stale okrog 6.700 dolarjev (6.212 evrov) na avtomobil oziroma 110 milijard dolarjev (102 milijardi evrov) letno.

Tudi če bosta ameriški podjetji, kot sta Ford in General Motors, del stroškov prenesli na kupce, lahko letos izgubita 30 odstotkov dobička. Dobro kaže Stellantisu, ki v tovarnah v Mehiki uporablja velik delež sestavnih delov iz ameriških tovarn, enako tudi Tesli. Ta avtomobile za ameriški trg izdeluje v ZDA, a avtomobili imajo še vedno tudi precej neameriških sestavnih delov. Tesla model 3 ima brez upoštevanih motorjev in baterije le še 40 odstotkov sestavnih delov iz ZDA.

Carine bodo udarile manjše proizvajalce električnih avtomobilov, ki imajo dobaviteljsko verigo zasnovano na tujih virih. Tak primer je Rivian, enako Geelyev Polestar.

Prvi obrambni ukrep je kopičenje zaloge

Višje carine bodo začele veljati 3. aprila. Proizvajalci in trgovci so se nanje pripravili z veliko zalogo vozil, ki še ne bo del carin. Trenutno je po oceni Bernsteina na zalogi 2,7 milijona novih avtomobilov. Ker je april tradicionalno dober mesec za prodajo novih avtomobilov, ta zaloga cenejših avtomobilov ne bo trajala dolgo. Vpliv višjih carin bodo kupci v ZDA občutili proti koncu maja. V povprečju bi se lahko prodaja avtomobilov zaradi višjih carin letos znižala za okrog deset odstotkov.