Tragično: na otoku Man letos kar pet žrtev

Dirka po otoku Man spada med najbolj nevarna tekmovanja v avtomobilskem oziroma motociklističnem športu, če ne že na sam vrh. Dirka, ki poteka po sicer zaprtih, a ozkih vsakdanjih cestah, torej daleč od dokaj varnih dirkališč z izletnimi conami, je letos upravičila svoj zlovešči sloves. Umrlo je kar pet dirkačev.

Zadnji žrtvi oče in sin

Najprej je v kvalifikacijah umrl motociklist Mark Purslow, nato se je v ponedeljek na dirki Superbike enako zgodilo Davyju Morganu. V soboto je na dirki prikolic umrl še Cesar Chanal, na drugi dirki prikolic pa je usoda spet kruto posegla v dogajanje na dirki.

Smrtno sta se ponesrečila Roger in Bradley Stockton. Oče in sin sta nesrečo doživela v zadnjem krogu dirke. Za Rogerja je bila to že dvajseta dirka na otoku Man, letos se je vrnil po predhodni poškodbi. Za sina Rogerja je bila to druga dirka na otoku Man. Na prvi dirki prikoličarjev sta bila uvrščena na osmo mesto.