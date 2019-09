To je novi predsedniški avtomobil z Japonske #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Toyotin model century je od nekdaj tesno povezan z japonsko kraljevo družino. Tokrat so pri Toyoti še poglobili tesne vezi in izdelali edinstven kabriolet, ki ga bo novi japonski cesar uporabil na slovesnosti kronanja 22. oktobra.

Foto: Toyota

Izdelan za manj kot petkilometrsko pot

Čeprav bo nova kraljeva paradna limuzina na dan kronanja opravila vsega 4,6 kilometra dolgo pot po ulicah Tokia do palače Akasaka, so pri Toyoti za ta pomemben dogodek pripravili povsem nov kabriolet.

Brezstrešni century zamenjuje trideset let starega paradnega rolls-roycea corniche, ki so ga v vsem tem času uporabili le dvakrat. Novinec naj bi bil bistveno večkrat v uporabi, saj bodo prihodnje leto v Tokiu potekale poletne olimpijske igre. Ko avtomobil ne bo v uporabi, ga bodo razstavili v palači v Kjotu in Tokiu.

Višji položaj sedenja omogoča boljši pogled na cesarja

Kabriolet je na las podoben običajnemu modelu, vendar so ga pri Toyoti opremili s pomično streho in nekoliko prilagojenim zadkom. Foto: Toyota Drugačni naj bi bili tudi zadnji sedeži. Naslonjala so nastavljena na 25-stopinjski kot, kar na bi izboljšalo pogled obiskovalcev na novega cesarja. Hkrati naj bi bili sedeži v primerjavi z običajnim modelom dvignjeni za štiri centimetre.

O pogonskem sklopu in drugih varnostnih izboljšavah ni informacij. Najverjetneje bo avtomobil poganjal hibridni pogonski sklop, kjer večino moči prispeva petlitrski osemvaljni motor z 280 kilovati in 510 njutonmetri navora. Skupaj z elektromotorjem ima takšen pogonski sklop v običajni limuzini sistemsko moč 317 kilovatov.