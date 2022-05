Toyota v posel z Daimlerjem: nadgradili bodo njihove avtobuse

Gorivne celice za daljši doseg

Modul druge generacije (TFCM2-F-60) ima moč 60 kilovatov in se ga zaradi nizke višine zlahka vgradi na streho avtobusa. V celoten modul je vgrajen tudi baterija in rezervoar, zato se zlahka in hitro poveča doseg mestnih avtobusov. Tako je recimo po pisanju Toyote doseg mestnega avtobusa okoli 400 kilometrov in doseg 350 kilometrov za pregibno različico avtobusa. Zaradi tehnologije gorivnih celic se izključi takojšnja obveza polnjenja baterije in se poveča uporabnost avtobusov.

Pri Toyoti bodo Daimlerju pomagali pri vgradnji in potrebnemu preoblikovanju modula za lažjo integracijo. Pri Toyoti bodo skrbeli tudi za optimizacijo, moč in servisne storitve. Kot pravijo je prednost vgradnje modula na vodikove celice nizka poraba vodika glede na proizvodnjo električne energije. Z vgrajenim pretvornikom napetosti deluje v napetostnem območju od 450 do 700 voltov in je najbolj učinkovit pri približno 30 kilovatih.