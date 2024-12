Toyota prek sodelovanja s Suzukijem razkriva svoj novi električni športni terenec in z njim vrača nekoč že znano avtomobilsko ime.

Po lastnem električnem športnem trerencu bZ4X bo Toyota v letu 2025 na ceste pripeljala še manjši električni športni terenec, ki pa so ga zanje razvili pri Suzukiju. To je Toyotina različica nedavno razkrite suzuki e-vitare. Japonci s tem avtomobilom v lastno ponudbo vračajo ime urban cruiser. Ta bo dolg 4,28 metra, medosje znaša 2,7 metra. Fotografije razkrivajo pomično zadnjo klop, kar povečuje uporabnost križanca.

Toyoto urban cruiser smo v Evropi že poznali med leti 2008 in 2014, a to je bil še manj kot štiri metre (3,93 m) dolg SUV.

Baterije LFP v dveh velikostih, štirikolesni pogon ostaja

Avtomobil bo imel baterije tipa LFP in sicer v dveh kapacitetah - 49 in 61 kilovatnih ur (kWh). Pri manjši bo moč elektromotorja 106 kilovatov, pri večji pa 128 ali 135 kilovatov. Pri močnejši različici gre za uporabo dvojnega elektromotorja (dodatni 48-kilovatni elektromotor zadaj) in s tem tudi štirikolesni pogon. Doseg po WLTP za zdaj še ni znan, kar velja tudi za Suzukijev sorodni avtomobil.

Za Toyoto bo avtomobil pomemben za doseganje nižjih izpustov CO2 v letu 2025, ko v veljavo stopijo ostrejša pravila. Avtomobil bodo januarja razkrili na avtomobilski razstavi v Bruslju, sredi poletja pa urban cruiser prihaja tudi na ceste.

Foto: Toyota

