Toyota proti Volkswagnu - kakšna je bila končna razlika?

Toyota je lani po celem svetu prodala rekordnih 11,2 milijona novih vozil. To vključuje tudi enoto tovornjakov Hino Motors in manjšo avtomobilsko znamko Daihatsu, seveda tudi znamko Lexus. Toyota je do rekordne prodaje prišla predvsem na račun izvoza in prodaje na trgih izven Japonske - teh je bilo kar 8,9 milijona.

Zgolj prodaja avtomobilske znamke Toyota (skupaj z Lexusom) je znašala 10,3 milijona vozil - tudi to je nov rekord za japonsko znamko in znak, da proizvodnja avtomobilov na svetovni ravni še vedno raste.

Koncern Volkswagen je s svojimi znamkami uspel prodati 9,2 milijona avtomobilov, kar je bilo 12 odstotkov več kot predlani, je poročal Reuters.

Tako osrednja znamka Volkswagen kot Toyota sta bila lani zanesljivo najuspešnejša tudi na evropskem avtomobilskem trgu. Tam Nemci zanesljivo držijo prvo, Japonci pa pod prodajnim vodstvom slovenskega menedžerja Toma Fuxa drugo mesto.