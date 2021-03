Tovornjak ga je po mostu rinil kar 800 metrov #video

Nenavaden dogodek se je pripetil v Torontu. 26-letna medicinska sestra se je s svojim minijem peljala proti središču mesta, kjer so jo čakala cepljenja covid-19, ko jo je od zadaj nenadoma zadel tovornjak. To pa ni bilo vse, saj voznik tovornjaka ni ustavil. Rinil jo je še naprej, tako da je avtomobil postavilo počez na cesto. Voznik tovornjaka je ustavil šele po 800 metrih, ko je minija zrinil tudi prek nadvoza.

“Voznica minija je imela veliko srečo, da je to nesrečo preživela le z lažjimi poškodbami. Voznik tovornjaka je dobil več različnih obtožb,” je pojasnil policist Scott Matthews.

The driver of this Mini was lucky to escape with minor injuries after being pushed for over half a kilometre up an on-ramp and onto the Gardiner Expressway yesterday. The dump truck driver was charged.#beaware#drivesafe pic.twitter.com/ZNuZSUgiTB