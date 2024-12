Kitajski BYD bo proti koncu naslednjega leta pri madžarskem Szegedu končal tovarno in začel s proizvodnjo prvih avtomobilov. Čeprav je BYD že za leto 2025 načrtoval proizvodnjo evropske različice mestnega malčka seagull, ki je letos najbolje prodajani avtomobil na Kitajskem, so proizvodnjo zanj zamaknili. To je za Capital Media potrdila Stella Li, ki je drugi obraz BYD in vodja njihovih operacij v Evropi.

Foto: BYD

Prva avtomobila iz madžarske tovarne bosta modela dolphin in atto 3. Oba sta že znana evropskim kupcem, dolphina pa so Kitajci nedavno nekoliko osvežili. Dolphin sodi v razred volkswagna ID.3, cupre born in MG 4, atto 3 pa je športni terenec za isti dimenzijski razred. Tretji avtomobil iz Madžarske bo novi model atto 2. Za zdaj uradno ni znano, kateri avtomobil bo to, predvidoma pa gre za začetno različico atto 3 - na Kitajskem ta model poznajo pod oznako yuan up.

Evropski seagull bo šele četrti model iz evropske tovarne. Po besedah Lijeve pa se bo precej razlikoval od avtomobila, ki so jih samo zadnji mesec na Kitajskem prodali več kot 56 tisoč.

Kdo jih bo prodajal v Sloveniji?

“Dvig proizvodnje v Evropi bo trajal od dve do tri leta,” je povedala Lijeva. Tovarna bo lahko vzporedno izdelovala do dvanajst različnih modelov, s tem pa tudi ne bodo imel več potrebe po uvozu vozil iz Kitajske.

Zaradi povišanih carin na električne avtomobile iz Kitajske je BYD pospešil izvoz v Evropo svojih priključnih hibridov, enako pa želijo kar najhitreje začeti tudi s proizvodnjo na Madžarskem. Za zdaj še ni znano, kdo bo uvoznik BYD za Slovenijo - neuradno so najbliže dogovoru pri Skupini Emil Frey.