Tovarna BMW pri Madžarih: izdelali so prvega, skrivnosti je še veliko #foto

BMW je v novi tovarni v madžarskem Debrecenu izdelal prvi predserijski avtomobil, to je električni športni terenec z nove platforme neue klasse X.

Kot smo poročali že pred dnevi, bo BMW že v drugi polovici prihodnjega leta začel serijsko proizvodnjo v novi tovarni v Debrecenu na Madžarskem. Na vzhodu države nastaja moderna tovarna, v kateri bodo Bavarci izdelovali električna vozila z nove platforme neue klasse. S te oziroma njene različice X, ki bo namenjena športnim terencem, prihaja tudi prvi izdelani predserijski model.

Po zagotovilih vodstva tovarne so to "že skoraj serijska" vozila, za katere pa BMW uradnih podatkov še ne razkriva, prav tako so tudi skrbno zamaskirali zunanjost avtomobila.

Debrecen je drugo največje mesto na Madžarskem, ki je od Ljubljane oddaljeno 700 kilometrov. V mestu živi dobrih 200 tisoč ljudi.

"Proizvodnja prvih testnih vozil v Debrecenu je pomemben mejnik pri zagonu nove tovarne," pravi Milan Nedeljković, član uprave BMW AG, odgovoren za proizvodnjo. Ker vozila zdaj dosegajo serijsko raven, v tovarni preizkušajo in optimizirajo vse logistične in proizvodne procese v realnih pogojih. S tem bodo omogočili nemoten začetek serijske proizvodnje.

Foto: BMW

Nove športne terence je napovedal že koncept

BMW je letos spomladi pokazal koncept vision neue klasse X. Koncept je vsebinsko podoben že lani razkritemu konceptu vision neue klasse, ki je napovedala naslednjo generacijo namensko izdelanih električnih BMW-jev. Spredaj izstopata dve pokončni in ožji "ledvički", ki spominjata na pretekle modele BMW, vsaj zadaj je koncept nekoliko podoben obstoječemu modelu iX. Koncept z dodatkom črke X je vsaj na zunaj bližje serijskemu videzu kot podoben koncept na limuzinski zasnovi.

Pri BMW napovedujejo 25 odstotkov boljšo energijsko učinkovitost in 30 odstotkov večji doseg, baterije pa imajo 20 odstotkov večjo energijsko gostoto. Pomembna novost bo 800-voltna zasnova nove generacije električnih BMW-jev, kar velja tako za limuzine kot športne terence. 800-voltna zasnova bo omogočala tudi do 30 odstotkov močnejše polnjenje. Pri BMW izpostavljajo tudi bistveno boljšo procesorsko moč v ozadju vozila, kar naj bi omogočilo boljšo vozniško odzivnost.

Prvi serijski avtomobil na osnovi koncepta vision neue klasse X bo prišel prihodnje leto, izdelovali pa ga bodo v madžarskem Debrecenu. Kako se bo ta avtomobil, ki bo neposredni naslednik modela iX3, imenoval, za zdaj še ni znano.