To so nova orožja, s katerimi Kitajci strašijo svet #foto

Kitajska velja za eno največjih vojaških velesil na svetu, prek parade ob praznovanju 70. obletnice komunistične partije pa v Pekingu razkrivajo svoja nova in tehnološko najnaprednejša orožja. V ospredju so predvsem izjemno zmogljive medcelinske rakete in tehnologija dronov.

Letalske formacije nad trgom Tiananmen v Pekingu. Foto: Reuters Parada je posvečena 70. obletnici ustanovitve Ljudske republike Kitajske, ki jo je tedanji voditelj kitajske komunistične partije Mao Cetung razglasil po zmagi v državljanski vojni nad nacionalističnim Kuomintangom pod vodstvom generala Čangkajška. Ta se je potem umaknil na Tajvan.

Mao je sicer ustanovitev komunistične Kitajske razglasil 21. septembra 1949, ustanovitev pa so nato množično praznovali na pekinškem trgu Tiananmen 1. oktobra, kar je potem postal nacionalni praznik.

V ospredju velikanski portreti nekdanjih voditeljev in nova vojaška orožja

Kitajska bo s pomočjo parade v Pekingu predstavila tudi svoja nova in tehnološko najnaprednejša orožja. Na paradi sicer skupno sodeluje 15 tisoč vojakov in častnikov, predstavili pa bodo 160 letal in 580 različnih kosov opreme. Vso razstavljeno opremo so izdelali sami, 40 odstotkov pa jo bodo ob tej priložnosti sploh prvič pokazali javnosti.

Pogled na medcelinske balistične rakete DF-41, ki so jih Kitajci prvič pokazali javnosti. Foto: Reuters

Foto: Reuters

Medcelinske balistične rakete, ki priletijo iz Kitajske do ZDA v le 30 minutah

Tako so prvič pokazali medcelinske balistične rakete DF-41, ki naj bi bile po oceni vojaških strokovnjakov celo najmočnejše rakete na svetu. Kitajci so jih napovedovali že za parade v zadnjih štirih letih, a so jih prvič po začetku razvoja leta 1997 predstavili prav ob letošnjem jubileju kitajske komunistične partije.

Te rakete imajo predvidoma doseg do 15 tisoč kilometrov, kar presega vse primerljive rakete v ostalih državah. Teoretično bi lahko istočasno raketa nosila do deset bojnih (konvencionalnih ali jedrskih) konic. Iz Kitajske bi lahko taka raketa dosegla ZDA v 30 minutah, je poročal CNN.

Sodeč po satelitskih posnetkih imajo Kitajci na svojem vadbenem poligonu v Mongoliji vsaj 18 takih DF-41, ki so s pomočjo posebnih nosilnih vozil lahko tudi zelo mobilne.

Nadgradnja kitajskega bombnika: z dolivanjem goriva v zraku bo lahko letel dlje

Prek Pekinga je poletel kitajski bombnik H6-N, ki je občutna nadgradnja že dlje znanega H-6. Prve fotografije dajo slutiti, da ima novi bombnik možnost nošenja večjih raket. Te bi lahko uporabili predvsem ob napadih na ladjevje (letalonosilke). Na nosu letala je bilo mogoče videti tudi dodano možnost za dolivanje goriva v zraku, kar bi močno povečalo doseg takega letala in otežilo dostop letalonosilkam in vojaškim letalom nasprotnika.

This looks like a UUV with a focus on sensing & warning. Might be useful in the shallow waters of the South China Sea to monitor for enemy SSN/SSKs to protect the SSBN bastion in wartime. I want to learn a lot more about this. pic.twitter.com/b6OHbz1GnI — Ankit Panda (@nktpnd) October 1, 2019

China shows off a few stealth drones. pic.twitter.com/1SmrOCjXNy — James Mayger (@JDMayger) October 1, 2019

Foto: Reuters

V ospredju tehnologija dronov: letijo tudi s petkratno hitrostjo zvoka

Eno najosupljivejših novih letal na Kitajskem bo novi za radarje "nevidni" dron DR-8, ki bo zmožen leteti s petkratno hitrostjo zvoka. Uporabili naj bi ga predvsem v izvidniških akcijah, v katerih bi tak dron lahko preletel letalonosilke nasprotnikov in nazaj v lastno vojaško bazo sporočal informacije o razporeditvi letal, lokacijah ladij in podobno.

Poleg klasičnih dronov imajo Kitajci tudi posebne podvodne drone. Uradno o njih še ni veliko znanega. Na kitajski državni televiziji so jih pojasnili kot avtonomna podvodna plovila, ki se lahko potopijo globoko v morje in tam izvajajo različne izvidniške operacije.