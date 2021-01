Tesla je lani v Evropi prodala 85 tisoč modelov 3, skupni tržni delež znamke pa je precej padel. Foto: Gregor Pavšič Lani so avtomobilski trgovci v Evropi prodali 1,42 milijona električnih in priključno hibridnih avtomobilov, kažejo podatki analitične družbe JATO Dynamics. V primerjavi s predlanskim letom je to 147-odstotna rast prodaje. Delež na celotnem trgu je bil 12-odstoten. Podatki zajemajo države Evropske unije, a tudi Veliko Britanijo, Švico in Norveško.

Med popolnoma električnimi avtomobili je bil na vrhu renault zoe, ki je z večjo baterijo in, prvič, možnostjo polnjenja DC, postal eden najbolj vsestranskih (resda dokaj majhnih) električnih avtomobilov. Renault jih je prodal skoraj sto tisoč oziroma kar 118 odstotkov več kot predlani. Tesli je prodaja precej dražjega modela 3 padla za devet odstotkov, tako da je bil model 3 s 85 tisoč prodanimi vozili skupno drugi.

Deset najbolje prodajanih električnih avtomobilov v Evropi:

št. vozil Renault zoe 99.261 Tesla model 3 85.713 Volkswagen ID.3 56.118 Hyundai kona 47.796 Volkswagen e-golf 33.650 Peugeot e-208 31.287 Kia eNiro 31.019 Nissan leaf 30.916 Audi e-tron 26.454 BMW i3 23.113

vir: JATO Dynamics

Volkswagnov koncern pred Renault-Nissanom in Teslo

Kljub poznemu prihodu na trgu se je Volkswagnov ID.3 zavihtel na skupno tretje mesto. Nemci so jih dostavili 56 tisoč. Volkswagnov koncern je imel na evropskem trgu električnih vozil 25-odstotni delež, naveza Renault-Nissan se je zavihtela na drugo mesto. Z naraščajočo skupno prodajo pa upada tržni delež Tesle, ki je s predlanskih 31 padla na 13,3 odstotka. Letos bo Volkswagen med drugim ponudil nov model ID.4, ne bo pa več mogel računati na starega e-golfa. Teslin novi adut bo kmalu že novi model Y.

Med priključnimi hibridi je največ kupcev prepričal Mercedes-Benzov razred A (A250e). Prodali so jih 29 tisoč. Precej je padla prodaja priključno hibridnega mitsubishi outlanderja, dolgo vodilnega v tem razredu. Outlander je prepričal 26 tisoč kupcev. Za outlanderjem sta se zvrstila še volvo XC40 recharge T5 in volkswagen passat PHEV.