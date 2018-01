To so najvarnejši avtomobili leta 2017 #video

Euro NCAP razglasil najvarnejše po kategorijah

Pri Euro NCAP so razglasili najvarnejše avtomobile leta 2017 po posameznih razredih, ki so dobili najvišjo oceno za zaščito odraslih potnikov, otrok, pešcev in razpoložljive varnostne sisteme v serijski opremi.

[video: 67583 / ]

Vse strožji kriteriji za varnostne ocene Euro NCAP

Euro NCAP je tudi letos opravil varnostna testiranja novih avtomobilov na evropskem trgu. Znani so zmagovalci oziroma prejemniki najvišjega deleža mogočih točk po posameznih kategorijah. Vsak avtomobil dobi oceno za zaščito odraslih potnikov v avtu in otrok, za zaščito pešcev in za razpoložljive varnostne sisteme. Pri tem so upoštevali le sisteme v serijski opremi in ne na seznamu dodatne opreme.

Ker rezultati med posameznimi avtomobilskimi kategorijami niso neposredno primerljivi, pri Euro NCAP niso razglasili skupnega zmagovalca. Standardi oziroma zahtevnost ocenjevanja se iz leta v leto viša, zato tudi niso primerljivi rezultati v primerjavi s prejšnjimi leti.

Tri nagrade za Volkswagen, med najvarnejšimi tudi znamke Volvo, Opel in Subaru

V treh kategorijah (majhni avtomobili, majhni crossoverji, poslovni avto) je bil najboljši Volkswagnov model. Med športnimi terenci izstopa volvo XC60 (kar 95 odstotkov točk za serijske varnostne sisteme), pri kompaktnih družinskih enoprostorcih (crossoverjih) je bil najuspešnejši opel crossland X, pri kompaktnih družinskih avtomobilih pa Subarujev dvojec XV ter impreza.

Pri Euro NCAP izpostavljajo, da je imelo med vsemi testiranimi vozili sistem za prepoznavanje pešcev na voljo 82 odstotkov vozil, v serijski opremi pa 62 odstotkov vseh vozil. Sistemi za nadzor hitrosti so bili na voljo pri 92 odstotkih vozil, v serijski opremi pa pri 82 odstotkih vseh vozil na lanskih testih.

Pregled prejetih točk zmagovalcev po posameznih kategorijah (odstotek vseh mogočih točk za zaščito posameznih skupin)