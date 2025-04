Poceni avtomobilski malček: bencin še ni izumrl, toda ob teh cenah – kako dolgo še?

Segment najmanjših avtomobilov je bil nekoč zanimiv in priljubljen, nato pa so začele prodajne številke vztrajno padati. Ta trend se je začel s prihodom kompaktnih križancev in je bil tudi posledica dejstva, da so cenili klasični majhni avtomobili cliovega razreda. Nekateri proizvajalci so svoje malčke celo umaknili s trga (peugeot 108, citroën C1).

Lani je ta segment predstavljal manj kot deset odstotkov (9,7 odstotka) slovenskega bruto avtomobilskega trga, v prvih dveh mesecih pa je imel le še 1,6-odstotni tržni delež. Registracije so se v primerjavi z lanskima prvima mesecema prepolovile.

Zadnja leta za malčke z bencinskim motorjem?

Najmanjši avtomobili so najslabše odporni proti podražitvam, ki jih prinaša elektrifikacija pogonov oziroma razvoj klasičnih pogonov z nižjimi izpusti. Na ceno vpliva tudi obvezen nabor varnostnih sistemov.

Če smo pred desetimi leti mestne malčke dobili za približno deset tisočakov, so danes že začetne cene okrog 50 odstotkov višje. Z zadnjo spremembo pravil na evropski ravni, ki se dotikajo povprečnih izpustov ogljikovega dioksida (namesto letnice 2025 bodo preverili povprečni izpusti v obdobju 2025–2027), so vendarle tudi najmanjši avtomobili s klasičnimi bencinskimi motorji dobili še nekaj malega zagona.

Lani so v Sloveniji registrirali okrog nekaj več kot 1.700 takih avtomobilov. Na trgu so prednjačili fiat 500, fiat panda, hyundai i10, mitsubishi space star, toyota aygo X in kia picanto.

Prav Kia je zdaj v Slovenijo pripeljala prenovljeni picanto, ki je sicer še vedno na tehnični zasnovi generacije iz leta 2017. Z nekaj popravki so avtomobil prilagodili današnjemu času, a tak 3,59 metra dolg avtomobil se je s cenami že približal meji 20 tisoč evrov. Picanto s šibkejšim motorjem stane vsaj 15 tisoč evrov, z močnejšim in z nekaj opreme pa že približno 18 tisoč evrov. To je spet raven avtomobilov cliovega razreda.

Kia je lani prodala 250 picantov (bili so kar nekaj cenejši), letos so prodajni načrti skromnejši. Mesečno jih nameravajo prodati približno deset.

Picanto je dolg 3,59 metra, kar je 40 centimetrov manj od renault 5 ali dongfeng boxa. Medosna razdalja je 2,4 metra, avtomobil pa tehta manj kot eno tono. Prostornina prtljažnika je 255 litrov.

Cene pod 15 tisočaki so zelo redke

Kaj pa konkurenca? To je Hyundaiev najmanjši model je i10, ki ga poganjata litrski ali 1,2-litrski bencinski motor (46 ali 58 kW), cene pa se vendarle gibljejo nekoliko nižje, in sicer med slabih 15 in slabih 17 tisoč evrov.

Pri Toyoti ima aygo X prav tako klasičen bencinski motor, cene pa se gibljejo med skoraj 19 tisoč pa tudi do skoraj 23 tisoč evrov.

Pri Fiatu v Sloveniji pande ni več v uradni ponudbi. Le še Mitsubishi svojega space star nudi z redno ceno krepko pod 15 tisočaki.

Ti najmanjši avtomobili so danes že na udaru nove električne konkurence. V tem segmentu razen dacie spring avtomobilov še ni.

Novi renault 5, citroën e-C3 in dongfeng box so načeloma večji in prostornejši, z upoštevano subvencijo pa vsaj dva od naštetih lahko postaneta cenejša od bencinsko gnanih malčkov. Dokler subvencija naredi to razliko, je elektrika danes pri tovrstnih vozilih navadno v prednosti. Lažja je uporabnost, majhni bencinski trivaljniki so navadno tudi dokaj glasni, pri manjših električnih avtomobilih je tudi manj preglavic z dosegom in podobno.

Tudi za Kio velja, da malček, kot je picanto, nima ravno svetle prihodnosti. Že v začetku naslednjega leta na trg prihaja serijski električni EV2, ki bo sicer večji. Kia je potrdila tudi razvoj EV1, ki bo neposredno primerljiv z avtomobili, kot je picanto. Tak avtomobil razvija Renault, in sicer kot twinga, ki je bil nekoč eden glavnih adutov v najmanjšem avtomobilskem razredu. Na twingovi zasnovi prihaja tudi Nissanov sorodni malček, tak avtomobil bo imel tudi Volkswagen – nedavno so ga napovedali s konceptom ID.every1. Vsi takega električnega malčka le ne bodo imeli, saj bo pri njih najtežje dosegati dobičkonosnost. Škoda in Cupra na primer predvidoma ne dobita svoje različice Volkswagnovega najmanjšega ID.1

Ti električni avtomobili bodo imeli ciljno ceno okrog 20 tisoč evrov. Kitajski BYD bo v Evropo pripeljal svojega seagulla in zanj so že napovedali ceno pod mejo 20 tisoč evrov. Vse to kaže na zaton bencinsko gnanih malčkov, ki jih je že danes na trgu zelo malo, na drugi strani pa najverjetneje nov zagon za segment A0.