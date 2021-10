To je prihodnost polnjenja: izkoristiti nihanja za cenejšo energijo #foto

Telekom Slovenije in ELES sta skupaj s partnerji razvila napredno rešitev za učinkovito množično polnjenje e-vozil, ki je vodena na daljavo in ki zagotavlja stabilnost elektroenergetskega sistema. Rešitev je del koncepta celostnega razvoja infrastrukture za množično polnjenje e-vozil E8. Telekom Slovenije, ELES in NGEN so v živo prikazali, kako lahko s tovrstnim sistemskim pristopom najceneje in ogljično nevtralno polnijo poslovne vozne parke e-vozil. Z izkoriščanjem takšnega načina polnjenja električnih avtomobilov, ko se moč prilagaja glede na stanje polnilnega omrežja in hkrati omogoča hitrejše polnjenje drugim avtomobilom, se aktivno niža tudi sama cena polnjenja.

S povečevanjem števila e-vozil na slovenskih cestah se povečujejo potrebe po električnih polnilnicah, pri tem pa je pomembno tudi, da v Sloveniji vzpostavimo mrežo inteligentnih e-polnilnic na zasebnih lokacijah in da uporabnikom omogočimo cenovno ugodno polnjenje večjega števila e-vozil. E-vozila se polnijo najceneje, če so na polnilnice priključena dlje časa, med polnjenjem pa zagotavljajo regulacijo proizvodnje in porabe električne energije. Če ponazorimo s primerom: ko v elektroenergetskem omrežju nastopi nepredvidena razlika med proizvodnjo in porabo električne energije, operater omrežja (ELES) od izbranega ponudnika sistemskih storitev (NGEN) zahteva pomoč pri uravnavanju ravnovesja v sistemu. Ponudnik sistemskih storitev za izravnavo uporabi električna vozila, ki so priključena na e-polnilnice (v tokratnem primeru na lokacijah Telekoma Slovenije in družbe ELES), te pa omogočajo daljinsko upravljanje moči polnjenja v razponu od trenutno razpoložljive minimalne do maksimalne moči polnjenja.

Nekoč bodo avtomobili lahko dajali energijo omrežju

Telekom Slovenije in ELES za inteligentno upravljanje e-polnilnic uporabljata napredno programsko opremo, s katero zagotavljata Na tiskovni konferenci so nam v živo in na praktičnem primeru prikazali, kako poteka prilagajanje moči polnjenja glede na potrebe vseh uporabnikov. Z oddaljenim ukazom so enemu avtomobilu znižali polnilno moč, da se je lahko povečala na drugem priključenem avtomobilu. Foto: Ana Kovač večnivojsko upravljanje moči polnjenja na daljavo (primer Ocean, Etrel). Dolgoročno bo ta infrastruktura lahko podpirala tudi koncept V2G (vehicle-to-grid), pri katerem bodo e-vozila lahko delovala kot hranilniki električne energije in jo po potrebi tudi sproščala v omrežje.

"Čeprav so rešitve, ki smo jih danes prikazali v živo, logične in razširjene v strokovni javnosti, je ELES več let iskal partnerje, ki bi bili pripravljeni povezati vrsto gradnikov in pri tem upoštevati mednarodne standarde IKT-povezovanja. Zadovoljen sem, da s Telekomom Slovenije in družbo NGEN delimo enako vizijo. Ob dvigu cen električne energije, kakršnemu smo priča zdaj, lahko polnjenje skladno s konceptom E8, ki ga bo od zdaj tržil Telekom Slovenije, zagotavlja cene bistveno pod borznim povprečjem, aktivacijo odjemalcev in pospešeno elektrifikacijo vseh vrst vozil," je poudaril mag. Uroš Salobir, direktor področja za strateške inovacije družbe ELES.

Slovenci pionirji na tem področju

"Pri naprednih rešitvah za množično polnjenje e-vozil je ključna zanesljiva in varna informacijsko-komunikacijska infrastruktura, ki omogoča delovanje tudi najkompleksnejših rešitev, posebej prilagojenih za potrebe posamezne panoge ali ekosistema, kot je e-mobilnost. Peta generacija mobilnih omrežij (5G) prek možnosti rezinjenja prinaša uvedbo navideznih namenskih ('kampus') omrežij, kar pomeni, da se znotraj ene fizične infrastrukture omogoči virtualna namenska omrežja za posamezne vertikale. Rešitev, ki jo bomo kot storitev 'na ključ' kmalu ponudili na trgu, podjetja pa jo bodo lahko kupila ali najela, ima na voljo več nivojev upravljanja. To je nadaljnji korak k digitalizaciji družbe in ustvarjanja zelene brezogljične družbe," pravi Tomaž Jontes, podpredsednik uprave Telekoma Slovenije, odgovoren za komercialno področje.

Rešitve za množično polnjenje e-vozil Telekoma Slovenije in družbe ELES, ki so skladne s konceptom celostnega razvoja infrastrukture za množično polnjenje e-vozil E8, so razvite za do okolja prijazno prihodnost, saj podpirajo uvedbo električnih vozil in s tem zmanjševanje emisij CO2. Navedeno je skladno tudi s t. i. zelenimi cilji Evropske unije za razogljičenje družbe in podpira prizadevanja Slovenije pri doseganju zastavljenih okoljskih ciljev.

V sistemu lahko delujejo različni ponudniki polnilnih storitev, zaradi pametne zasnove pa lahko polnjenje avtomobilov energijo dobiva tudi iz takšnih energijskih zalogovnikov, ki jih v uporabo ponudijo različna podjetja.