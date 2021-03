To je novi BMW-jev infotainment, na fizična stikala niso pozabili #foto

BMW nadgrajuje svoj večopravilni sistem s programsko in strojno nadgradnjo. Poudarek je predvsem na upravljanju z gestami in govorom.

Osma generacija večopravilnega sistema iDrive 8 ambiciozno dela velike korake naprej, predvsem v smislu umetne inteligence in številnih funkcij, ki služijo kot nekakašna uvertura v svet polsamodejne vožnje. Dva ukrivljena zaslona sta združena v eno linijo in na posrečen način "nataknjena" na armaturno ploščo. Eden ključnih elementov ostaja vrtljivo stikalo na osrednjem grebenu in nekaj fizičnih stikal.

Tapkanje po zaslonu zamenjujejo glasovni ukazi

Ena izmed glavnih novosti pri iDrive 8 je izboljšana uporabnost glasovnih ukazov, ki jih dopolnjuje še upravljanje z gestami. Zaradi tega so Bavarci zmanjšali število fizičnih stikal in pustili le tiste najosnovnejše, ki jih voznik največkrat uporablja. Pametni osebni asistent se odziva na pogovor med voznikom in avtomobilom, prilagaja določene funkcije in odpravlja potrebo po usmerjanju pogleda s ceste na zaslon. Vse to naj bi omogočila nova zmogljiva strojna oprema in znatno izboljšana programska koda.

Vozniško izkušnjo nadgrajuje novi BMW ID, ki zamenjuje že uveljavljeni ConnectedDrive. Kot pravi BMW se bo ta sistem samodejno učil in spoznaval rutino voznika, njegove najljubše nastavitve in vse skupaj zbral v unikatni profil, ki bo vključeval voznikove največkrat uporabljene nastavitve v avtomobilu. Preko spleta bo nastavil tudi najljubšo glasbo voznika, prilagodil klimatsko napravo in voznika opozarjal na zastoje ali druge nevšečnosti na cesti kar preko namenske telefonske aplikacije.

Osma inkarnacija infotainmenta bo prvič vgrajena v prihajajoči iX, kasneje še v električni i4.

