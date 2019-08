To je nov varnostni avtomobil za Moto GP #foto

Foto: BMW

BMW že vrsto let skrbi za varnostni avto, ki v primeru težav zapelje pred dirkače. Po uradni predstavitvi na veliki nagradi Avstrije na dirkališču Red Bull Ring bo najnovejši športnik M8 to nalogo uradno začel opravljati v drugi polovici sezone Moto GP.

Tako kot običajnega M8 tudi tega poganja 4,4-litrski prisilno polnjeni osemvaljnik s 447 kilovati in 750 njutonmetri. Osemstopenjski samodejni menjalnik navor prenaša prek vse štirih koles. Zaradi posebnih zahtev so varnostni M8 podvrgli še dodatnim testom na testnem dirkališču Miramas v južni Franciji. Zimska testiranja so opravili na Švedskem in seveda nabirali kilometre na slovitem Nürburgringu. Hkrati naj bi pri razvoju varnostnega avtomobila uporabili tudi znanje, ki so ga pridobili z razvojem dirkalnega M8 GTE.

Nanj so vgradili še lep kupček delov M performance, hkrati pa namestili še nekaj delov, unikatnih za varnostni avto Moto GP.

Foto: BMW

Foto: BMW