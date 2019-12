To je nov superšportnik za letališče v Bologni #foto

Lamborghini z letališčem Guglielmo Marconi v Bologni sodeluje od leta 2016 in novi huracan zanje je dejansko že šesti dostavljeni superšportnik v uradno službeno floto letališča. Tokrat gre za huracana s pogonom na zadnji par koles, z njim pa bodo z letališke ploščadi proti vzletnim stezam (in v nasprotno smer) vodili letala.

Vpadljiva zunanjost, motor je ostal nespremenjen

Huracan je oranžne barve, dobil je obvezna svetila na strehi, napise "Follow me" in tudi italijansko zastavo na boku avtomobila. Motor huracana je ostal nespremenjen. To pomeni 5,2-litrski atmosferski motor V10, ki zmore 580 "konjev" in 540 njutonmetrov navora. Do sto kilometrov na uro tak huracan pospeši v 3,4 sekunde.

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini