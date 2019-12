Nov udarec za Boeing: rdeča luč proizvodnji spornega letala

Črno leto za ameriški Boeing, eno največjih družb v letalski industriji. Oktobra lani je strmoglavil 737 max prevoznika Lion Air, marca letos pa še enako letalo prevoznika Ethiopian Airlines. Umrlo je 346 ljudi in marca je Boeing prizemljil vsa letala tega tipa.

Boeing je sredi svoje največje krize pred kratkim predstavil novo letalo 737 max 10. Foto: Boeing Neobvladljiva zaloga 400 letal, ki jih Boeing ne more dostaviti naročnikom

Pri Boeingu so upali, da bodo v doglednem času odpravili napako v programskem delu letala (ob določenih pogojih je avtopilot potisnil nos letala proti tlom), zato so letala v tem času izdelovali še naprej. Novih naročil je bilo sicer zelo malo, šele prejšnji mesec so dobili naročila za novih 30 letal.

Medtem rešitve in ponovnega dovoljenja za polete ni bilo in nenadoma se je Boeing znašel z zalogo 400 letal 737 max, ki ne smejo leteti. Vsak mesec od prizemljitve so jih v povprečju izdelali 42 in tako zagotovili nemoten posel za svoje dobavitelje, prav tako pa obdržali svoje zaposlene.

Od januarja bo proizvodnja mirovala

Toda včeraj je padla odločitev in pri Boeingu so potrdili, da bodo januarja povsem ustavili proizvodnjo tega letala. Vrednost delnice Boeinga je po objavi takoj padla za skoraj pet odstotkov.

Za zdaj ni znano, kako dolgo bi prekinitev proizvodnje lahko trajala. Postopek pridobitev dovoljenj se bo zagotovo zavlekel globoko v prihodnje leto, šele čez dve leti pa bi Boeing vseh 400 spornih letal (pristojni organi morajo preveriti vsakega med njimi) lahko dostavil naročnikom. Šele ob predaji dobi Boeing za letalo tudi večji del plačila.