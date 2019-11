Sredi največje krize je Boeing razkril novo potniško letalo #foto

Boeingu so pristojni organi že marca prizemljili celotno družino letal 737 Max. Po dveh tragičnih nesrečah – v strmoglavljenih družb Lion Air (oktobra 2018) in Etiophian Airlines je umrlo 346 ljudi – ta letala ne smejo več leteti in to je povzročilo Boeingovo največjo krizo v njihovi več kot stoletni zgodovini podjetja.

Na novo letalo bodo sprejeli še dodatnih 20 potnikov

Američani so kljub vsesplošni prepovedi letenja tega tipa letal predstavili največjo različico potniškega letala družine Max. Letalo z oznako 10 (v obeh nesrečah je bil udeležen 737 max 8) je ozkotrupno letalo, ki ima po napovedih Boeinga najmanjši strošek na posamezni sedež. Na voljo bo v dveh konfiguracijah s kapaciteto od 188 do 204 potnikov. Doseg letala bo 6.110 kilometrov. Letalo 737 max 8 je lahko sprejelo od 162 do 178 potnikov.

Kdaj bo Boeing lahko spet dostavljal nova letala?

Boeingov tekmec letal kot je airbus A321 neo je do zdaj že prejel 550 naročil s strani 20 mednarodnih letalskih prevoznikov. Američani upajo, da bodo za letalo kar najhitreje prejeli vse potrebne certifikate.

Če bodo pristojne prepričali z varnostnimi nadgradnjami - razvili so programsko nadgradnjo, ki sistemu avtopilota v določenih primerih preprečuje potisk nosa letala navzdol – bi lahko začeli nova letala družine Max naročnikom dobavljati že v nekaj mesecih.