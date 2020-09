To je najmočnejši serijski peugeot vseh časov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peugeot je prihod športne različice modela 508 napovedal že lani v Ženevi, a so Francozi šele zdaj razkrili serijsko različico. 508 PSE, kot je njegovo uradno ime, poganjajo 1,6-bencinski motor in dva elektromotorja, skupna sistemska moč se ustavi pri 265 kilovatih. Ker gre za priključni hibrid, je mogoče s tem francoskim športnikom izključno na električno energijo prevoziti do 42 kilometrov.