To je lamborghini, ki se prodaja za med

Lamborghini huracan - iz tovarne že 10 tisoč avtomobilov

Po le treh letih proizvodnje je Lamborghini izdelal osem tisoč huracanov. Manj kot eno leto pozneje so jih izdelali že deset tisoč in tako so na dobri poti, da presežejo svojega prodajnega kralja gallarda.

Foto: Lamborghini

Jubilejni huracan gre v Kanado

Desettisoči avtomobil je bil huracan performante v zeleni barvi verde mantis in z vgrajenim atmosferskim 5,2-litrskim desetvaljnikom s 470 kilovati in 600 njutonmetri navora. Kupec iz Kanade bo z njim z mesta do stotice potreboval 2,9 sekunde in se po avtocesti lahko vozil z maksimalno hitrostjo 325 kilometrov na uro.

Lamborghini je v zadnjih letih stalno dosegal odlične poslovne rezultate in tudi rast prodaje svojih superšportnih avtomobilov. Še preden so na ceste poslali svojega prvega športnega tereneca, so velik preskok v prodaji dosegli z novim huracanom. Ta je vstopni model italijanske znamke, povpraševanje po njem pa je presenetilo tudi upravo Lamborghinija. Kaj kmalu bi lahko postal prodajno najuspešnejši lamborghini. Najuspešnejši do danes je gallardo, v desetih letih jim je uspelo prodati dobrih 14 tisoč avtomobilov.

Performante je najhitrejši in najbrutalnejši huracan v ponudbi. Foto: Lamborghini

Desetvaljnik ostaja, mu bo pomagala elektrika?

Čeprav bo obstoječi model v proizvodnji še nekaj let, se že pojavljajo govorice o njegovem nasledniku. Maurizio Reggiani, šef Lamborghinija, je v intervjuju za Car and Driver razkril, da bo tudi v prihodnji generaciji vgrajen desetvaljnik. Motor, ki je postal del DNK podjetja, bo ostal brez turbopolnilnika. Nekatere spremembe bodo sicer do določene mere spremenile svet superšportnika. Pojavljajo se govorice o elektrifikaciji pogona. Le tako bodo Italijani dosegali predpise glede porabe in emisij.

Še naprej bo mogoče huracana naročiti s štirikolesnim pogonom. Toda v nasprotju z BMW M5, pri katerem lahko voznik s pritiskom na stikalo ves navor prenese na zadnjo os, bo pri lamborghiniju štirikolesni pogon ostal zvest svoji zasnovi. Kot je razložil Reggiani, izklop štirikolesnega pogona prinaša dodatno maso, vzmetenje pa ne spremeni svojih nastavitev, ki so izpiljene za optimalno izkoriščanje štirikolesnega pogona. Takšen način po njegovem mnenju prinaša preveč kompromisov.